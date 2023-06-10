港足｜港足友賽大勝U22　準入籍前鋒米高梅開二度　名宿父哥連斯現場觀戰 (15:55)

練習賽以3節30分鐘形式進行，香港足總裁判部更在第3節測試預計來季在港超啟用的視像裁判（VAR）系統。而兩名入選大港腳初選名單的年輕球員黃皓雋及余在言，本仗改代表港足U22出戰。上季效力標準流浪的余在言，今早落實轉投東方。

大港腳此戰續以高壓逼搶牽制控球踢法的港足U22，首節已靠後衛徐宏傑、中場老將黃洋，以及U22中堅曾以行的烏龍球，拉開3球差距。原籍尼日利亞的米高在次節亮相，其間接應首度入選大港腳的張憙延傳送，輕鬆撞入代表港足的首球；張憙延及後亦取得進帳。另一潛在入籍兵、擁有法國及意大利雙重國籍的翼鋒安東尼維他拉尼，第3節亦初試啼聲；港足該節再憑米高的單刀及陳肇鈞的挑射建功，以7球大勝。

歐洲球季完結後，米高一家現正於香港休假。他的父親哥連斯今早亦有到場觀戰，兩父子更與港足主帥安達臣合照。儘管以大比數勝出，米高仍稱本仗強度高，更形容天氣炎熱，「滴汗多得像洗澡」。正申領特區護照待批的他，料無法趕及本月代表港足出戰，對此感到無奈。米高又透露明日將啟程回德國，下季動向未定，「還跟球會（恩高斯達特）有合約，但很多事情說不定，足球世界充滿變數」。

米高申領護照半年尚待批，安達臣對此亦稍有微言：「不知為何政府需花這麼長時間處理，看看其他隊伍如馬來西亞、菲律賓等，這些國家都支持足運發展，相對容易的發出護照。不過，我尊重這裏的規則。」對於這名在德國落班的小將，球員生涯曾膺德甲神射手的安達臣形容對方仍進步空間，「他只是一名青年隊球員，但他懂得利用身體保護皮球，只要他習慣成年隊的強度，2、3年後會成為出色的射手」。

港足明日休兵一天，後日完成最後一日集訓後，下周二啟程前往越南海防，備戰下周四作客越南隊的友賽，本月19日回到香港大球場迎戰泰國隊。4名中國聯賽落班球員安永佳、茹子楠、勞烈斯及梁諾恆將於後日歸隊。至於港足U22會在後日出發往塔吉克，於當地時間15日及19日兩戰塔吉克U22。

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