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NBA︱李拿特親證欲留效拓荒者　看好金塊今屆奪冠　MIRROR三子撐熱火 (23:05)

NBA球星李拿特訪港並逗留近一星期，他今（9日）出席活動後接受訪問，分享對今季總決賽的看法，以及來季留效波特蘭拓荒者的意願，又提到再次訪港的想法，「若明年見到我，不需太驚訝」。

拓荒者在今季以33勝49負排西岸第13，連續兩季無緣季後賽，主將李拿特早前被問到對於邁阿密熱火、波士頓塞爾特人、布魯克林籃網及給紐約人的看法時，曾表示熱火為不錯選擇，令其轉隊謠言甚囂塵上。不過，這名32歲控衛開腔辟謠，「我並非想轉隊，只是在記者提出的4支球作出選擇，我仍渴望留效拓荒者」。

NBA總決賽已進入白熱化階段，聯盟一哥丹佛金塊以場數2：1領先東岸「黑八」熱火，李拿特坦言看好金塊可贏得隊史首冠。至於同場出席活動的MIRROR三子亦有分享看法，他們認同金塊技高一籌，但心中仍支持熱火，姜濤表示：「我會支持黑馬，希望不論輸贏，都打出精彩表現」。

李拿特不忘勉勵香港球員勤加鍛煉，才能展現天賦，「不論重要時刻或普通賽事，都要好好把握機會，享受球賽」。MIRROR三子對於和李拿特同場打球，直呼美夢成真。以防守者視角目擊李拿特上演「Dame Time」的Edan笑言：「我能防守NBA球星，真的畢生難忘，沒想過他與大家像朋友一樣交流。」

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