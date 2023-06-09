NBA︱李拿特親證欲留效拓荒者　看好金塊今屆奪冠　MIRROR三子撐熱火 (23:05)

拓荒者在今季以33勝49負排西岸第13，連續兩季無緣季後賽，主將李拿特早前被問到對於邁阿密熱火、波士頓塞爾特人、布魯克林籃網及給紐約人的看法時，曾表示熱火為不錯選擇，令其轉隊謠言甚囂塵上。不過，這名32歲控衛開腔辟謠，「我並非想轉隊，只是在記者提出的4支球作出選擇，我仍渴望留效拓荒者」。

NBA總決賽已進入白熱化階段，聯盟一哥丹佛金塊以場數2：1領先東岸「黑八」熱火，李拿特坦言看好金塊可贏得隊史首冠。至於同場出席活動的MIRROR三子亦有分享看法，他們認同金塊技高一籌，但心中仍支持熱火，姜濤表示：「我會支持黑馬，希望不論輸贏，都打出精彩表現」。

李拿特不忘勉勵香港球員勤加鍛煉，才能展現天賦，「不論重要時刻或普通賽事，都要好好把握機會，享受球賽」。MIRROR三子對於和李拿特同場打球，直呼美夢成真。以防守者視角目擊李拿特上演「Dame Time」的Edan笑言：「我能防守NBA球星，真的畢生難忘，沒想過他與大家像朋友一樣交流。」

相關報道：NBA︱李拿特相隔6年再訪港 伙甲一星將MIRROR成員獻技

其他報道：羽毛球︱吳芷柔李晉熙新加坡賽僅負 混雙8強止步

其他報道：壁球亞洲賽︱陳善鈺港隊「內訌」戰挫何子樂 明主場鬥大馬球手爭金

其他報道：港超︱丹恩奴域網上炮轟伍健拒發獎金 傑志發聲明解釋未有拖欠 對事件遺憾

其他報道：轉會︱賓施馬官宣投沙特班霸伊蒂哈德 認穆斯林背景成加盟主因 期待場上再遇C朗