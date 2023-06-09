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NBA︱李拿特相隔6年再訪港　伙甲一星將MIRROR成員獻技 (21:45)

波特蘭拓荒者星級控衛李拿特相隔6年再度訪港，今（9日）出席在東華三院東蒲舉行的「KICKS CREW × Damian Lillard Hong Kong 2023」活動。作為疫情後首名親臨香江的NBA球星，李拿特吸引數百球迷入場，他與人氣男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan），邱士縉（Stanley）分組投籃比賽，更將全場氣氛推至高峰。

李拿特自2017年後再臨香江，有別6年前旋風式訪港，他這次逗留近一星期，有更多時間遊覽香港，他更分享在港期間的活動，「我坐船遊覽維港景色，亦有趁機逛街購物，也很享受和球迷近距離接觸」。他也希望可以透過此次活動回歸社會，幫助有需要的基層家庭。

大批球迷帶同李拿特的球衣及自製海報，入場一睹偶像風采，當這名NBA球星入場時，引來球迷不斷歡呼尖叫，表現親民的李拿特，更多次與球迷擊掌互動。

主辦方先安排24名年輕港將接受李拿特的技術指導，這名星級控衛詳細指導小將拋投及快攻等技巧，期間亦親自落場傳球。24名小將事後分成Team Dame及Team Kicks Crew兩隊比賽，李拿特在場邊觀賽時，多次「出口術」為Team Dame打氣，又鼓勵球員落力防守，最終球隊在英華書院主將吳委峻搏得罰球下反敗為勝。

李拿特隨後跟MIRROR成員姜濤、Edan、Stanley，以及甲一星將朱亮和梁嘉顯分組投籃比賽。李拿特在Edan防守下壓哨射入致勝的logo shot，與隊友Stanley和朱亮以1分反勝，引起全場喝采。

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