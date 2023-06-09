歐聯決賽︱曼城球迷會會長盼法定時間KO 國米死忠朝聖伊斯坦布爾盼見奇蹟 (22:30)

曼城vs.國際米蘭 now 643/613台 周日凌晨03：00直播

比賽當晚除了曼城香港球迷會於旺角舉行睇波活動之餘，還有曼城官方上海辦公室在尖沙嘴諾士佛臺舉辦免費睇波派對，但須事前報名及限80名球迷出席。曼城香港球迷會會長Aries認為，球隊下半季走勢非常好，國米若主守將難以抵檔曼城強大鋒線，「單講人腳、板凳深度和近况，國米真的被比下去，就算防到艾寧夏蘭特和奇雲迪布尼，仍有近况大勇的根度簡、貝拿度施華、馬列斯和基亞利殊等有入球能力，期望可在90分鐘內解決對手，保守估計贏2：1。曼城有很多優勢，外界普遍認為曼城贏硬，但一場過的決賽唔會將雙方差距拉到好遠，加上兩年前決賽輸給車路士，證明所有賽果都可能發生，所以都是以平常心面對，不會很亢奮覺得贏梗」。

另邊廂，國際米蘭香港球迷會則在油麻地舉行睇波活動，另有多名「藍黑軍團」死忠親赴伊斯坦布爾直擊。支持國米接近30年、視名宿韋利為偶像的球迷Terry，近日聯同3名朋友到當地「朝聖」。他經國米官方球迷會抽中可購決賽門票後，令他可首次入場看歐聯決賽，5天旅程預算花費2萬港元。對於愛隊被看低一線，Terry也認同實力與曼城是「三七之比」，因此要非常集中保持穩守突擊，以應對藍月行雲流水的進攻，「曼城球員質素明顯壓倒性佔優，國米沒有一人之力改變戰局的球員，幸好球隊在季尾及時回勇，但預期比賽接近是攻防戰，不過也是機會給國米展現意式防守和反擊的效率，希望能在法定時間守和0：0，然後把握僅有機會，創造『大衛戰勝哥利亞』的奇蹟」。

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