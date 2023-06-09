明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯決賽︱曼城球迷會會長盼法定時間KO 國米死忠朝聖伊斯坦布爾盼見奇蹟 (22:30)

歐聯決賽兩支球隊的香港官方球迷會在比賽當晚都有舉辦睇波活動。近3季兩度殺入決賽的曼城，官方部門更在港辦免費睇波派對，盼聚集「藍月」球迷見證終極一戰；國際米蘭則有多名本地球迷近日到決賽地點的土耳其伊斯坦布爾「朝聖」，親身入場支持愛隊爭冠。

曼城vs.國際米蘭 now 643/613台 周日凌晨03：00直播

比賽當晚除了曼城香港球迷會於旺角舉行睇波活動之餘，還有曼城官方上海辦公室在尖沙嘴諾士佛臺舉辦免費睇波派對，但須事前報名及限80名球迷出席。曼城香港球迷會會長Aries認為，球隊下半季走勢非常好，國米若主守將難以抵檔曼城強大鋒線，「單講人腳、板凳深度和近况，國米真的被比下去，就算防到艾寧夏蘭特和奇雲迪布尼，仍有近况大勇的根度簡、貝拿度施華、馬列斯和基亞利殊等有入球能力，期望可在90分鐘內解決對手，保守估計贏2：1。曼城有很多優勢，外界普遍認為曼城贏硬，但一場過的決賽唔會將雙方差距拉到好遠，加上兩年前決賽輸給車路士，證明所有賽果都可能發生，所以都是以平常心面對，不會很亢奮覺得贏梗」。

另邊廂，國際米蘭香港球迷會則在油麻地舉行睇波活動，另有多名「藍黑軍團」死忠親赴伊斯坦布爾直擊。支持國米接近30年、視名宿韋利為偶像的球迷Terry，近日聯同3名朋友到當地「朝聖」。他經國米官方球迷會抽中可購決賽門票後，令他可首次入場看歐聯決賽，5天旅程預算花費2萬港元。對於愛隊被看低一線，Terry也認同實力與曼城是「三七之比」，因此要非常集中保持穩守突擊，以應對藍月行雲流水的進攻，「曼城球員質素明顯壓倒性佔優，國米沒有一人之力改變戰局的球員，幸好球隊在季尾及時回勇，但預期比賽接近是攻防戰，不過也是機會給國米展現意式防守和反擊的效率，希望能在法定時間守和0：0，然後把握僅有機會，創造『大衛戰勝哥利亞』的奇蹟」。

其他報道：轉會︱賓施馬官宣投沙特班霸伊蒂哈德　認穆斯林背景成加盟主因　期待場上再遇C朗

其他報道：歐協聯︱韋斯咸絕殺費倫天拿　隔58年歐戰首封王　迪格蘭賴斯暗示離隊（附精華）

相關字詞﹕體育 歐聯決賽 曼城 國際米蘭 球迷會 球迷 編輯推介

上 / 下一篇新聞