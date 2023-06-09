壁球亞洲賽︱陳善鈺港隊「內訌」戰挫何子樂　明主場鬥大馬球手爭金 (19:42)

陳善鈺在4強先輸一局7：11，及後連贏三局11：5、11：5及11：7，局數3：1反勝隊友何子樂，陳善鈺賽後稱第2局改變了節奏是逆轉的關鍵，「我打得更有耐性，打多了長波，令比賽不會落入對手的節奏，從而製造更多進攻機會」。

而早前因車禍受傷，導致世界排名跌至50位的大馬球手Sivasangari Subramaniam，在另一場4強直落三局擊敗日籍頭號種子渡邊里美，將與陳善鈺爭金。陳善鈺年初曾在美國大學個人錦標賽決賽擊敗對手，她表示有信心在明天再挫對方奪金，「這次在香港出戰，有更多觀眾隊友為我打氣，加上教練在場，會讓我更安心」。

男子組方面，梁子軒連輸三局5：11、8：11及10：12，不敵馬來西亞隊頭號種子伍恩佑，在不設季軍戰下摘下銅牌。賽後梁子軒承認基本功不如對手，但仍滿意結果，「第2、3局我都曾經領先過，但在重要關頭，雙方都打得比較保守，不敢放短球，而對手發揮比我好，因此失掉分數。但整體來說我滿意這自己的表現，希望可以在亞運發揮得更好」。

伍恩佑在決賽的對手會是昨天擊敗「港隊一哥」劉子均的印度球手Velavan Senthikumar，這名印度球手今在4強擊敗另一大馬球手袁志文。

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