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港超︱丹恩奴域網上炮轟伍健拒發獎金　傑志發聲明解釋未有拖欠　對事件遺憾 (18:54)

2021年香港足球先生丹恩奴域上月底與傑志約滿離隊，這名41歲黑山前國腳昨日在社交網發文，炮轟會長伍健決定不會向他發放冠軍及亞冠盃的獎金，更說：「相信他及沒有將白紙黑字列明所有事是我的錯！上了很好的一課」。傑志今日（9日）發聲明回應稱對於這名前球員在社交網指「被拖欠冠軍獎金」及「球會仍欠我部份亞冠盃獎金」一事表示遺憾，強調沒有拖欠獎金。

傑志聲明表示，根據球會與丹恩奴域簽訂的合約，獎金金額將根據球會訂下的獎金制度發放，而今季所有球員應得的獎金均已獲發放。至於有關「亞冠盃的獎金」是屬於2021/22球季，稱獎金已於去年6月7日經電匯轉至其個人戶口。

傑志解釋，在去年備戰亞冠16強時，丹恩奴域因違反球會防疫規例而被球會發出口頭警告，但沒有因此罰款，球會亦沒有拖欠丹恩奴域的亞冠獎金。傑志補充，丹恩奴域於今年復活節假期至今委派律師向球會提出指控，球會收到對方發出的律師信後，已向他的律師發信詳細解釋事件經過，當中涉及丹恩一次申請休假被主教練拒絕後，未經球會批准下缺席球隊訓練並前往歐洲擅自休假，惟至今事情再沒有任何進展。

綽號「黑山伊巴」的丹恩奴域自2021年1月加盟傑志，兩季都是港超神射手，上陣61場入61球，但今季中被揭缺操擅自離港而被罰款，季尾突然向球會發律師信要求討回相關款項，傑志在最後6場各項賽事亦以紀律問題為由未有派他列入名單。

丹恩奴域在傑志贏得港超及足總盃後都有出席頒獎禮，今屆未球會提名參與香港足球明星選舉，他上月中發文宣布將會離隊時，曾點名感謝伍健，但昨日突然於Instagram發布限時動態，稱在傑志的旅程已告一段落，「但我必須承認沒有預期與前球會是這樣情况」。他稱是「藍鳥」今季贏得三冠王及歷史性晉身亞冠16強的一分子，包括在本地各項賽事入25球，對於伍健決定不向他發放冠軍和亞冠獎金，稱：「相信他和沒有白紙黑字列明所有事是我的錯！上了很好一課。」

另外，東方宣布與葉鴻輝續約，這名已效力球隊9季的33歲港足門神，來季將續留隊征戰第10季，他說：「很高興能與球隊繼續同行，自己對球會都存有很深厚的感情，亦是選擇續約原因之一」。阿輝今季第十度當選港足明星選舉最佳門將榮譽，他稱球隊近年年青化，作為陣中老大哥之一，需要繼續引領小將成長。至於來季將出戰亞冠外圍賽的標準流浪，同日宣布與兩名大港腳梁興傑及林衍廷簽新約。

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