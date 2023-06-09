轉會︱賓施馬官宣投沙特班霸伊蒂哈德　認穆斯林背景成加盟主因　期待場上再遇C朗 (17:39)

去年奪得金球獎的賓施馬，今夏毅然離開效力了14年的皇家馬德里，遠赴中東以自由身加盟應屆沙特聯冠軍伊蒂哈德，簽約3年，據報年薪高達2億歐元（約16.8億港元）。今日他在阿卜杜拉國王體育城體育場正式亮相，並獲會方舉辦歡迎儀式，而門票更是搶購一空，5.6萬名球迷一同入場迎接這名隊史最強球星。他表示：「我仍充滿飢渴感，我希望未來續在球場上表現自己，為球隊作出貢獻，協助新東家取得應得的成就。」

身為阿爾及利亞人後裔的他，又透露自己信奉穆斯林的背景，是決定來投的原因之一，「這裏是穆斯林國家，我一直希望在這樣的國家生活。此外，我亦很期待與C朗在場上相遇，他是我的好友，他為這國家的足球帶入新時代，對沙特的足球發展有重要意義」。

另外，昨親證將加盟美職球會國際邁阿密的阿根廷球王美斯，今已飛抵當地料進行最後體測，他在當地為球迷在阿根廷舊版波衫上簽名時，更額外畫回象徵奪得去年世界盃的星星，足證心情不俗。至於現效力巴甲球會甘美奧的36歲烏拉圭國腳蘇亞雷斯，今否認近日有傳他將赴國際邁阿密，與美斯故劍重逢的可能性。

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