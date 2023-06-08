港超︱足總主席貝鈞奇證北區入紙升港超 來季11隊角逐 董事局未討論愉園懲處 (19:06)

貝鈞奇證實港甲季軍高力北區已入紙有意「升超」，下季港超將多一隊至11隊，目標8月中至下旬開鑼，「有11隊編賽程是會辛苦少少，但我們目標希望逐季增加參賽球隊」。據了解北區向足總提交是每季的升班意向書。足總機構管治總監連𨯚君上月中正式離任後，網頁上顯示該職位已由劉怡欣接任，貝鈞奇亦證實此事，據悉這名新任機構管治總監在上月已接手。

此外，貝鈞奇證實足總董事局換屆選舉，將於本月27日於香港都會大學舉行。對於接替霍震霆競選會長的傳聞，貝鈞奇未有正面回應，僅稱：「我由2001年起為足總服務至今，先後出任多個工作崗位，一直任勞任怨，即使未必貢獻好大，但都是抱着初心，支持香港體育」。

港甲球會愉園主教練趙覺超及11名球員涉打假波於上月中被廉署拘捕，貝鈞奇稱足總如何懲署未有在今次會議討論，「目前廉署未有進一步行動，足總現時只能配合調查及提供資料，靜觀其變」。至於愉園能否參加本月18日舉行的初級組足總盃16強賽事，身兼愉園體育會會長的貝鈞奇僅稱，愉園仍有參賽資格，但不清楚會否參賽，苦笑謂愉園球會已很多次「信錯人」，「（如果參賽）當然會有些觀感影響，但我們都要按照程序處理。愉園體育會仍有其他體育項目，都不想有影響，有執委提出過應否暫停足球部」。不過他稱若廉署落案起訴，足總會按照公平公正處理及作出懲署。