壁球亞洲賽︱陳善鈺激戰4局反勝　闖4強鬥何子樂演港隊「內訌」 (21:05)

陳善鈺在女子組8強與馬來西亞隊好手Rachael Arnold鬥得激烈，她在首局落後4：9下，一口氣連取5分扳平，惟隨後連失3分，「刁時」負11：13。港將及時調整，連追3局12：10、11：4、11：7，激戰33分鐘下反勝3：1晉級，明日將與何子樂碰頭，後者在另一場8強以3：2險勝隊友李嘉兒。至於湯芷穎在8場以局數0：3不敵日籍頭號種子渡邊里美，無緣衛冕，後者明鬥大馬球手爭入決賽。

現時世界排名第39的陳善鈺，在上屆個人亞洲賽8強被Rachael Arnold淘汰，今次報回一敗之仇，同時寫下個人此賽事最佳成績。她賽後坦承緊張，「首局想得太多，未能冷靜應戰，次局開始專注比賽，就漸入佳境」。

男子組方面，梁子軒在「內訌」戰以3：1擊敗隊友黃祉謙，晉級4強成港隊獨苗；他將硬撼馬來西亞隊頭號種子伍恩佑，後者在另一場8強以直落3局擊敗同胞。鄧銘漮和劉子均皆在8強止步。

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