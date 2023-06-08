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歐協聯︱韋斯咸絕殺費倫天拿　隔58年歐戰首封王　迪格蘭賴斯暗示離隊（附精華） (16:17)

查洛保雲今晨（8日）的單刀絕殺，令韋斯咸在捷克布拉格上演的歐洲協會聯賽決賽，以2：1力挫費倫天拿，保持15仗不敗下，相隔58年再次揚威歐洲賽，並取得下季歐霸入場券，領隊莫耶斯則贏得執教生涯首個歐戰錦標。另外，中場迪格蘭賴斯賽後承認獲其他球會青睞，並疑暗示此役是其「鎚仔幫」告別戰。

兩軍上半場扯成均勢，其間費倫天拿隊長守將基斯坦奴比拉基，被韋斯咸球迷投擲的膠樽擊中頭破血流，需包紮治理。下半場接戰至62分鐘，比拉基禁區內內犯手球被判12碼，韋斯咸前鋒賓華馬操刀射入領前，但5分鐘後被敵軍中場邦拿雲度拉妙射扳平。至90分鐘，韋斯咸中場盧卡斯柏基達直線妙傳予鋒將查洛保雲單刀射成2：1完場，撇除1999年價值不高的圖圖盃，今次是韋斯咸自1965年的歐洲盃賽冠軍盃後，再度在歐戰封王。此外，今次也是「鎚仔幫」自1980年的英格蘭足總盃後首個冠軍。

26歲的查洛保雲成為阿仙奴名宿阿倫史密夫在1994年歐洲盃賽冠軍盃後，首個在歐戰決賽奠勝的英格蘭球員，他賽後感慨萬千地說：「當你嘗試過10次後，總有一次會成功。我曾有過多次機會，但仍有信心能達成目標。這是我職業賽生涯最重要的比賽。我曾夢想取得入球，但能射入決定勝的一球，亦是我時常爭取的。能在球迷面前建功，我認為自己會哭了。」

曾領軍曼聯和愛華頓的60歲主帥莫耶斯則說：「即使我的執教生涯已很長，但面對這場景實在不多。對一個領隊來說，經歷它的機會普實不會多，這是我們的一個偉大時刻。我是幸運兒，我擁有一群優秀球員，而球會則一直支持我。」他亦成為自2008年帶領曼聯稱雄歐聯的費格遜後，15年來首個歐戰捧盃的英籍領隊。此外，後衛艾馬臣柏美尼除擁有歐協聯冠軍外，也曾協助車路士在歐聯、歐霸和歐洲超級盃封王，並是2021年奪得歐洲國家盃的意大利隊功臣。

另外，迪格蘭賴斯賽後回應將會離隊的問題道：「確有其他球會向我招手，大家不妨拭目以待。誰可預料將會發生什麼事。」據報這名身價達1億鎊（約9.8億港元）的英格蘭國腳，正被曼城、曼聯、阿仙奴和拜仁慕尼黑招手，韋斯咸班主大衛奧蘇利雲也證實，早在18個月前已將賴斯的周薪提升至20萬鎊，但對方無動於衷，並稱「你是不能留住想離開的人的」。

功虧一簣的費倫天拿愁雲慘霧，事關他們已接連無緣意大利盃和歐協聯決賽落敗，教練艾亞利安奴說：「我們將來定會被談及一季之內連失兩個錦標。這真的是巨大打擊。我真的十分失望，因為我們與冠軍的距離是多麼的近。」另外，據報費倫球迷賽前向敵軍支持者施襲，3人輕傷。布拉格警方其後扣查16名涉嫌行兇的球迷。

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