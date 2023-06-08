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轉會︱美斯證實將投美職球會國際邁阿密　巴塞發聲明祝福 (09:17)

阿根廷球王美斯今（8日）接受西班牙《世界體育報》訪問時證實，自己將會離開歐洲球壇接受新挑戰，加盟由「萬人迷」碧咸持有的國際邁阿密，這支美職球會今亦在官網暗示該名35歲球星即將在日內正式披上該會戰衣亮相。

美斯與法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的合約本月底屆滿，已落實離隊的他轉會傳聞滿天飛，其母會巴塞隆拿曾傳有意將這名昔日當家球星帶回魯營，但因難以滿足財政公平條例（FFP）而放棄；至於沙特阿拉伯勁旅希拉爾雖以高薪力斟對方，但據報加盟沙特球會不在其考慮之列。

美斯今接受《世界體育報》訪問時更正式為下一站給出答案，他表示：「我已做了決定，將會加盟（國際）邁阿密，離開歐洲球壇。」他又透露自己亦獲一些巴塞以外的歐洲球會斟介，但自己意願是重返母會外無意再於其他歐洲隊效力，「我確實很想回去（巴塞），但根據我當初離開時的經歷，我不想再等待了。我聽說他們不得不出售球員或降低球員薪酬才能簽入我，事實是我不想經歷這些，也不想為這一連串問題負責。」

巴塞隆拿隨後亦發聲明證實對方已為前程拍板，並暗示對方無望在退役前回巢，「本會會長拿樸迪今獲美斯父親兼經理人佐治美斯通知，美斯已決定加盟國際邁阿密。儘管會方已提出正式聘約希望對方回巢，但本會得悉對方希望在一個要求較少的聯賽中競爭，遠離聚光燈和他近年來承受的壓力。拿樸迪與佐治美斯亦同意，未來將以不同形式向這名巴塞一代傳奇球星作致敬，紀念這位現在和永遠被巴塞所愛戴的球員」。

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