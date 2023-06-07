歐協聯︱費倫天拿決戰韋斯咸 同須奪冠續踢歐洲賽 兩軍悍將或演告別戰 (22:37)

費倫天拿vs.韋斯咸 now643台 周四凌晨03：00直播

韋斯咸上次歐洲賽奪冠已是1999年圖圖盃，費倫天拿上次入歐洲賽決賽追溯到1990年歐洲足協盃（歐霸前身），不敵同為意甲的祖雲達斯。「鎚仔幫」今屆在歐協聯多次反勝，包括8強及4強先後淘汰真特及阿爾克馬爾；「紫百合」則在4強力戰至加時120分鐘才絕殺巴素利。兩隊今季聯賽排名均無緣歐戰，而明晨勝方將獲下季歐霸席位。

名帥卡比路：岩拉伯特更勝賴斯

韋斯咸隊長迪格蘭賴斯明夏約滿，現受阿仙奴及拜仁慕尼黑等歐洲列強垂青，這名24歲英格蘭國腳身價至少高達9000萬鎊（約8.7億港元），今夏勢離開這支效力了7季的倫敦球會；同任防中的費倫天拿悍將岩拉伯特，亦受到巴塞隆拿等隊招手，英軍前帥卡比路認為這名26歲摩洛哥國腳比賴斯更勝一籌。

3捷克國腳返布拉格爭揚威

韋斯咸今季英超只排第14名，早前傳出若在這場決賽失利，領隊莫耶斯便可能離任，他賽前僅稱今次是球會創造歷史的良機。今屆決賽將於布拉格的伊甸園球場舉行，為布拉格斯拉維亞主場，巧合地雙方均有曾效該隊的捷克國腳重遊舊地爭揚威，包括韋斯咸中場湯馬士蘇錫克、後衛華迪美高法爾，以及費倫天拿中場安東連巴拿克。