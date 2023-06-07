轉會︱簡迪勢投伊蒂哈德與賓施馬並肩作戰　傳美斯選擇加盟美職國際邁阿密 (23:03)

沙特阿拉伯聯賽今年在沙特公共投資基金（PIF）財政支持大展拳腳下，先在年初有艾納沙與基斯坦奴朗拿度（C朗）簽約兩年半，昨再有伊蒂哈德邀得法國籍前鋒賓施馬加盟，並傳出將有逾10個球星陸續來投。35歲的賓施馬說：「我為能在新的聯賽和新的國度發展感到興奮。我覺得現在是時侯接受新挑戰和新計劃。我期待盡快歸隊，與新隊友合作，一起協助這令人驚嘆的球會，在沙特聯提升至一個新的水平。」

伊軍疑未停下擴軍腳步，據報最新目標是車路士中場尼高路簡迪。這名32歲的法國國腳近年傷患增多，並盛傳未必獲車路士新帥普捷天奴重用，故此傾向同意與伊軍簽約兩年，可共獲利2億歐元。「藍戰士」了解難以留住對方，故此已計劃花9300萬歐元（約7.8億港元）收購白禮頓中場摩西斯卡些度作填補。

伊軍同時向水晶宮的韋費特沙夏打主意，傳言願出一份稅後的1050萬歐元（約8800萬港元）的合約利誘對方，但料難敵艾納沙以年薪1740萬歐元（約1.5億港元）和3年合約。據報該名30歲的科特迪瓦國腳現也獲馬德里體育會及馬賽垂青。

另外，法國《隊報》報道，在美斯不願加盟沙特阿拉伯球會希拉爾下，首選是留在歐洲重返巴塞隆拿，但這支應屆西甲冠軍受財政問題影響，難令這名阿根廷球王「回家」，因此美職聯球會國際邁阿密成為最新大熱門。《世界體育報》引述消息人士稱，巴塞高層承認今夏難以簽回美斯。

另據《The Athletic》稱，美職聯高層收到消息人士通知，美斯下一站只會從巴塞隆拿及國際邁阿密「二選一」，加盟沙特球會「不在考慮之列」。報道又稱，國際邁阿密今次為羅致美斯，不但願意在美職休季期間，可讓美斯短期外借到巴塞數個月，背後還獲美職兩大贊助商Adidas及蘋果支持，將會向美斯提供商業利潤分成的合作協議。

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