壁球亞洲賽︱李嘉兒主場絕地反勝　感謝觀眾打氣　明8強內訌戰鬥何子樂 (20:59)

港隊派出6男6女出戰亞洲賽，眾人在次圈悉數過關，晉級16強。被列為5/8號種子的李嘉兒在次圈因對手棄賽而自動晉級，但她在16強面對大馬球手時連輸兩局，但她及時回勇，在主場觀眾打氣下，連追3局11：5、11：1、11：7，激戰39分鐘下反敗為勝，晉級8強硬撼2號種子、隊友何子樂。至於陳善鈺及湯芷穎同樣過關，馮靖晞和鄭雅晴則16強止步。

李嘉兒賽後透露，自己首次出戰個人亞洲賽，次圈不戰而勝下缺乏熱身機會，令自己感到緊張，「我開局時比較手緊，被對方牽着走，但第3局開始進入比賽節奏，加上有觀眾為我打氣，令我每贏一分都感覺氣勢更強」。

男子組方面，黃祉謙在16強挫鍾逸朗，8強再遇另一隊友梁子軒。劉子均和鄧銘漮皆於16強勝出，而黎卓楠不敵大馬頭號種子伍恩佑出局。被列為5/8號種子的鄧銘漮，在8強鬥大馬好手袁志文，他表示：「今年是我信心最強的一年，加上在主場出戰，希望港隊可以包辦4強席位」。

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