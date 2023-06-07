田徑︱「小欄后」白凱文破34年港青紀錄　助港隊亞青賽開齋摘銀 (18:30)

早前在亞少田徑賽摘銀的白凱文，轉戰亞青賽延續強勢，她在女子100米欄決賽跑出13.91秒，僅慢日籍跑手Miki Hayashi 0.27秒得亞軍，為港隊贏得今屆首面獎牌。不過，白凱文是次成績，已打破陳秀英在1989年造出的13.93秒U20香港紀錄。至於其港隊隊友庾沛治則跑出個人最佳成績14.64秒得第5名。

男子組方面，廖曉朗在110米欄決賽同樣取得好成績，他跑出個人最佳成績13.73秒得季軍，而中華台北隊的謝元愷（13.44秒）和卡塔爾隊跑手（13.68秒）則分列頭2。至於港隊男子跳遠新星林銘夫，則於決賽第3跳躍過7.49米得亞軍，中國隊的舒衡以8.03米封王；其隊友羅毅謙則以7.23米得第6。

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