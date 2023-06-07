明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

田徑︱「小欄后」白凱文破34年港青紀錄　助港隊亞青賽開齋摘銀 (18:30)

亞洲青年U20田徑賽今日（7日）在韓國煞科，當中17歲「小欄后」白凱文在女子100米欄決賽跑出13.91秒摘銀，為港隊取得今屆首面獎牌之餘，更打破塵封34年的U20港績。至於港隊男子跳遠新星林銘夫，則於決賽第3跳躍過7.49米得亞軍。

早前在亞少田徑賽摘銀的白凱文，轉戰亞青賽延續強勢，她在女子100米欄決賽跑出13.91秒，僅慢日籍跑手Miki Hayashi 0.27秒得亞軍，為港隊贏得今屆首面獎牌。不過，白凱文是次成績，已打破陳秀英在1989年造出的13.93秒U20香港紀錄。至於其港隊隊友庾沛治則跑出個人最佳成績14.64秒得第5名。

男子組方面，廖曉朗在110米欄決賽同樣取得好成績，他跑出個人最佳成績13.73秒得季軍，而中華台北隊的謝元愷（13.44秒）和卡塔爾隊跑手（13.68秒）則分列頭2。至於港隊男子跳遠新星林銘夫，則於決賽第3跳躍過7.49米得亞軍，中國隊的舒衡以8.03米封王；其隊友羅毅謙則以7.23米得第6。

其他報道：桌球︱中國球員假波案宣判 梁文博被罰終身禁賽 趙心童禁賽20個月

其他報道：籃球︱香港金牛宣布成軍　梁兆華楊睿騏領銜參戰下季中國NBL聯賽　主場坐陣修頓

其他報道：高球︱楊曉威躋身美國公開賽　港隊史上首人

相關字詞﹕體育 編輯推介 田徑 白凱文 庾沛治 廖曉朗

上 / 下一篇新聞