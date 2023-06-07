桌球︱中國球員假波案宣判　梁文博被罰終身禁賽　趙心童禁賽20個月 (05:21)

世界桌球總會去年10月至今年1月期間，先後起訴涉案10名球員，並即時禁賽。判決書披露在今年4月未有出席聽證會、36歲的梁文博，涉及威嚇其他球手參與操控球賽等9項罪名，與32歲的另一主謀李行均曾試圖刪除電話證供，阻撓調查，被重判罰款4.3萬鎊（41.9萬港元）及終身禁賽。世界桌總過去對操控球賽的最高禁賽處分發生在2012年，前世界第5球手李爾因受賄打假而被停賽12年。

另外8人因為提前認罪並配合調查，獲得減刑，當中全英賽前冠軍趙心童是唯一沒直接參與操控球賽的球手，故禁賽20個月刑罰為另外8人中最輕。裁決指他對去年3月的假波事件知情不報，且與同案5人涉及賭博。

這名前世界第9球手在判決後於微博上載道歉聲明，表示自禁賽以來「一直在為我的無知和愚蠢感到懊悔」，也辜負了中國桌總、家人、朋友及球迷的信任和教育，續指因為海外生活枯燥，故染上賭博陋習打發時間，未有拒絕其他涉賭球員的要求並舉報。他澄清自己沒從中得到回報，並已求助世界桌總接受心理輔導，「讓我用成績證明自己，以更好的形象重返賽場」。

扣除追溯期，26歲的趙心童與20歲的常冰玉均會在明年刑滿，19歲的趙劍波亦可趕及爭奪2025/26球季的職業資格。至於23歲的倫敦大師賽前冠軍顏丙濤則被揭發在2016年亦曾涉及同類事件，被罰停賽5年至2027年尾。

來季職業資格方面，香港球手張家瑋在亞洲及大洋洲區職業資格賽（Q School）打入4強的最後一輪賽事，但昨在泰籍對手Manasawin Phetmalaikul打出3棒過半百下，以局數1：4落敗。這名世界運動會金牌得主今日與吳安儀等其餘港將轉戰第2站賽事。馬來西亞球手涂振龍取得今站另一職業資格。至於在歐洲Q School最後一站，4名過關球手卡靈頓、貝頓、希夫高治及甸恩楊格皆為今季降班球手。中國球手白雨露打入此站第4圈的32強，為Q School歷來表現最佳的女將。

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