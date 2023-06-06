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友賽︱恩尼斯達今季首為神戶勝利船正選　倒戈兩球負巴塞隆拿 (21:43)

日職豪門神戶勝利船今晚（6日）在東京友賽西甲冠軍巴塞隆拿，縱有球星「小白」恩尼斯達今季首次正選兼倒戈母會，惟在上半場被基斯爾及艾利加西亞各入一球，在國立競技場以0：2告負。

恩尼斯達原計畫在這場友賽為兩隊各踢半場，但勝利船未批准下，這名39歲老將只能以對手身分面對前東家，小白上月底落實將於7月1日離隊，結束5年日職生涯，今季僅5次後備上陣的他，今仗倒戈面對訪日的巴塞隆拿首獲正選，吸引47335人入場，賽前更與昔日好拍擋兼巴塞主帥沙維擁抱寒喧。

今季暫列日職榜首的勝利船，正選收起大迫勇也、武藤嘉紀及山口螢等日本前國腳，正選除了小白還有另一巴塞舊將沙治森柏；巴塞正選亦半力出擊，但仍有射手羅拔利雲度夫斯基及中場法蘭基迪莊等球星領軍，最終這支應屆西甲冠軍於16分鐘憑中場基斯爾接應妙傳門前射入，加上3分鐘後中堅艾利加西亞接應角球頭槌破網，終勝2：0。

恩尼斯達今仗上陣81分鐘，於完半場前曾與隊友撞牆入禁區抽射中目標，但被是役為巴塞把關的門將伊拿基彭拿接實沒收。此外，從片段所見，小白在賽前熱身與今仗半場後備入替的巴塞後輩新星加維寒喧時，笑稱「比賽結束後要把球衣給我，否則我的孩子會殺了我」。小白離隊前還有5場日職或國內盃賽，其中7月1日聯賽主場對北海道札幌岡薩多一仗料成告別戰，在上月25日小白宣布將於這天正式離隊後，賽事網上門票於當晚已火速售罄。

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