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足球︱AC米蘭開除技術總監馬甸尼　傳引發利亞奧等4將兵變　普斯迪高路接掌熱刺簽4年 (20:24)

繼伊巴謙莫域昨（5日）掛靴後，今季意甲殿軍AC米蘭，今晨再有技術總監的名宿馬甸尼及足球總監馬沙拉，被美籍班主卡甸拿爾開除，並隨即傳出上周才續長約的拉菲爾利亞奧等4名球星兵變要求離隊的消息。

據報馬甸尼和馬沙拉於會議中，與卡甸拿爾就如何改善AC米蘭狀况上，發生激烈爭論後被解僱，並觸怒支持兩人的門將邁治蘭、左閘迪奧靴南迪斯、中場辛度東拿利及翼鋒拉菲爾利亞奧，而即使前二者尚有3年合約，但已渴望離隊，其中邁治蘭近期盛傳獲車路士青睞，或可取代料被放棄的阿列沙巴拿加，成為「藍戰士」新兵。拉菲爾利亞奧則在Twitter上發布一個困惑的表情符號，被解讀為不開心，甚至思考離開的可能。

另外，熱刺今日落實以57歲的普斯迪高路為新帥，合約為期4年，將於7月1日履新。這名澳洲籍領隊今季率領些路迪揚威蘇超、蘇格蘭足總盃和聯賽盃成為「三冠王」，並即傳出熱刺與些路迪前鋒古橋亨梧、李斯特城進攻中場占士麥迪臣、狼隊守將麥斯基爾文和賓福特門將大衛拉耶等扯上關係的消息。與此同時，熱刺也有後衛艾歷迪亞和達雲臣山齊士亦可能轉會。此外，被曼聯虎視眈眈的熱刺箭頭哈利卡尼，亦被有賓施馬離隊的皇家馬德里垂青，但據報這名英格蘭隊隊長屬意留在英超發展。

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