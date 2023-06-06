籃球︱香港金牛宣布成軍　梁兆華楊睿騏領銜參戰下季中國NBL聯賽　主場坐陣修頓 (21:10)

NBL是僅次於中國男子籃球職業聯賽（CBA）的第二級聯賽，據中國傳媒報道，來季將有12支球隊參加，以主客制決出季後賽名額。消息指香港金牛的NBL「地標戰」，將於7月2日假修頓場館主場出擊，球隊由劉鐵執掌帥印，金牛宣布簽入5名本地球員外，詳細陣容有待下周三（14日）的發布會公布。

球隊隊名「金牛」與香港1000元紙幣的俗稱相同，同時亦代表着金融界趨之若鶩的「牛市」，代表對籃球市場的願景。香港金牛籃球隊董事錢濤表示：「金牛隊將會肩負推動香港籃球發展的使命，積極推動青訓工作，為香港培育籃壇接班人。此外，更會創造多元籃球產業，為社會創造就業機會，組織不同社區活動凝聚市民，參與公益活動回饋社會」。

錢濤現為無極資本創辦人兼首席執行官，也是台灣P.LEAGUE+高雄鋼鐵人的投資者，鋼鐵人今年更邀得林書豪加盟。

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