明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

籃球︱香港金牛宣布成軍　梁兆華楊睿騏領銜參戰下季中國NBL聯賽　主場坐陣修頓 (21:10)

以香港作為主場的香港金牛籃球隊今日（6日）宣布正式成立，港將梁兆華、楊睿騏、許烜行，青年球員范浩雲和張峰碩亦會加入這支職業軍，角逐中國全國男子籃球聯賽（NBL）。

NBL是僅次於中國男子籃球職業聯賽（CBA）的第二級聯賽，據中國傳媒報道，來季將有12支球隊參加，以主客制決出季後賽名額。消息指香港金牛的NBL「地標戰」，將於7月2日假修頓場館主場出擊，球隊由劉鐵執掌帥印，金牛宣布簽入5名本地球員外，詳細陣容有待下周三（14日）的發布會公布。

球隊隊名「金牛」與香港1000元紙幣的俗稱相同，同時亦代表着金融界趨之若鶩的「牛市」，代表對籃球市場的願景。香港金牛籃球隊董事錢濤表示：「金牛隊將會肩負推動香港籃球發展的使命，積極推動青訓工作，為香港培育籃壇接班人。此外，更會創造多元籃球產業，為社會創造就業機會，組織不同社區活動凝聚市民，參與公益活動回饋社會」。

錢濤現為無極資本創辦人兼首席執行官，也是台灣P.LEAGUE+高雄鋼鐵人的投資者，鋼鐵人今年更邀得林書豪加盟。

其他報道：高球︱楊曉威躋身美國公開賽　港隊史上首人

其他報道：田徑︱美百米傳奇飛人離世　享年76歲　首跑入10秒大關寫進人類史冊

其他報道：足球︱AC米蘭開除技術總監馬甸尼　傳引發利亞奧等4將兵變　普斯迪高路接掌熱刺簽4年

其他報道：港超︱楊正光接任冠忠南區主教練　相隔3年再執港超教鞭

其他報道：單車︱36歲李慧詩宣布退役　感謝市民多年支持　未來將轉任港隊短途組教練

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 香港金牛 楊睿騏 梁兆華 許烜行

上 / 下一篇新聞