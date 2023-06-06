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壁球亞洲賽︱港隊12人主場迎敵　首日齊捷闖16強 (21:53)

一連5日的亞洲壁球個人錦標賽今日（6日）假香港壁球中心展開，港隊派出6男6女出戰，12人全部躋身16強。港隊一哥劉子均及一姐何子樂在次圈分途輕取對手，兩人希望可一路闖關，殺入決賽。

港隊眾將在首圈輪空，被列為2號種子的何子樂，在女子組次圈面對伊朗球手未受考驗，僅花16分鐘便連贏11：2、11：1、11：2，晉級16強對印度隊對手；她賽後透露早前抱恙，故此役亦有助重拾比賽節奏。

現時世界排名24的何子樂，直言今次多名高排名亞洲好手參賽，實為準備杭州亞運的良機。她更笑言港隊有主場優勢，「今次體院專門拍攝比賽，教練可逐格兼多角度分析對手打法」，她又盼突破上屆摘銅的成績，有機會殺入決賽鬥日籍頭號種子渡邊里美。此外，陳善鈺、湯芷穎、鄭雅晴及馮靖晞皆在次圈勝出，李嘉兒則因中華台北隊對手吳宜臻缺陣，不戰而勝。

男子組方面，東道主球手劉子均、梁子軒、鄧銘漮、黃祉謙、黎卓楠及鍾逸朗皆在次圈過關。被列為2號種子的劉子均，表示印度及卡塔爾隊的高排名選手避戰，因此期望成績有突破，「希望可以贏冠軍」。現年29歲的鄧錦漮表示全職12年，生涯首次出戰個人亞洲賽，他指開局略感緊張，幸漸入佳境。至於黃祉謙和鍾逸朗，則於明日的16強合演港隊「內訌」戰。

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