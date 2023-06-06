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港超︱楊正光接任冠忠南區主教練　相隔3年再執港超教鞭 (15:22)

冠忠南區今日（6日）宣布，由曾執教多支港超球隊的楊正光出任主教練，相隔3年再次執起港超教鞭。

47歲前港將楊正光於球員時代曾效力南華、東方及天水圍飛馬等隊，退役後於2009年轉任教練，執教過南華、東方、富力R&F及香港飛馬，2016年北上內地擔任梅州客家助教，去年3月起出任傑志足球學院的資深青訓教練。

楊正光相隔3年再次執起港超球隊教鞭感非常興奮及期待，「收到冠忠南區主席陳文俊的邀請，我很快便答應，因為我希望可以再在港超聯執教。來到這重遇一些熟悉面孔，有些是之前對賽過，也有一些是曾經合作過，如鞠盈智等老將，所以我都很清楚他們的能力」。他續道新一季將有些具潛力的青年球員加盟，爭取佳績之餘，也可幫助小將成長，「這些年青球員不只是應付菁英盃，其實有能力在球隊佔一席位，會與其他球員一起看待」。

對於首次執教地區球隊，光sir表示自己的足球理念都是一致：「無論以往執教班霸球會，抑或年輕化的香港飛馬，我的足球理念和做法都是一致。目前南區的實力絕對不差，當然人腳未必及其他強隊充裕，但我們會以質素為主，甚至在戰術上作出改變，令球隊發揮更好。希望靠整體打法及球員的付出在新一季取得更好成績，凝聚更多區內球迷支持」。南區剛於球季聯賽排第5，首奪菁英盃，原任主教練鄭兆聰（Ricky）於新季將改任技術總監，光sir說：「過去一季冠忠南區首嘗頂級賽事錦標，我非常認同Ricky捧盃後所講，這個不是結局，而是開始，我會緊記這番話，爭取好開始，目標除了聯賽前三名，甚至挑戰冠軍，在盃賽也繼續展現強勢，奪得一、兩個錦標。」

相關字詞﹕體育 港超 冠忠南區 楊正光 主教練 富力 傑志 鄭兆聰 編輯推介

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