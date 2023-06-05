NBA總決賽︱熱火末節初段逆襲成功　作客險勝金塊扳平場數 (17:21)

熱火今仗正選放上老將前鋒路夫，雖然首節並沒得分，但內線防守起關鍵作用，包括成功製造金塊前鋒米高波特一次進攻犯規，一度領先11分。金塊首節末段靠星級中鋒約基治追分，並在第2節由查美梅利帶領下一度拉開熱火兩位數差距。熱火則靠占美畢拿、加比雲昇及艾迪比約緊咬比分，然而約基治在第3節單節獨得18分，協助金塊在進入末節前領先8分。

熱火在末節初段憑射手鄧肯羅賓遜攻入10分，助熱火打出一段15：2攻勢逆轉，並自此一直保持領先，金塊球星查美梅利在完場前最後1.9秒三分球出手未能命中，最終熱火以111：108險勝，在總決賽扳成1：1平手，也打破金塊今季季後賽主場不敗身。

賽後熱火主教練史普斯查盛讚球員在末節的發揮，「麾下喜歡競爭的感覺，他們會在關鍵時刻表現得比平常好。球員在末節的防守為球隊帶來貢獻，這是總決賽所需要的」。

另外，多名球員落實將在夏天代表美國隊出戰男籃世界盃，包括明尼蘇達木狼前鋒安東尼愛華士、印第安納溜馬後衛夏利保頓、洛杉磯湖人後衛韋列士等。

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