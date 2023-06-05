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港足︱陳晉一養傷兩個月隨港足訓練　未及復出先了解主帥安達臣風格要求 (17:49)

傑志小將陳晉一今年初在西班牙第3級別聯賽亮相僅一個月因傷提早收咧，這名20歲大港腳今早（5日）現身港足操練輕舒腳頭。「一仔」稱雖未能趕及本月國際賽復出，惟盼藉此先了解主教練安達臣風格要求，為之後再次代表港足出賽做好準備。

陳晉一今季借至西班牙第3級別聯賽球會皇家伊倫聯，今年2月完成註冊首獲上陣，曾取得入球，但3月底證實比賽傷及右腳第五蹠骨而提早收咧，「約一個月就概括了今次西班牙外流，有時踢波就是這樣」。他稱在當地接受手術後於3月底返港，經過養傷逾兩個月，3周前拆除石膏，今早在港足操練現身於場邊緩步跑，形容只得6、7成狀態，「始終一段時間無跟港隊，今次參與主要了解主教練安達臣對我的要求，和現時港隊的風格是怎樣」，他目標本月底正式復操，然後下月完全傷癒可參與季前集訓。

一仔上次代表港足為2021年6月中的世界盃外圍賽，仍未於現任主帥安達臣麾下出賽，惟他透露在西班牙一直有跟安達臣溝通，提及對方認為左閘是他在港隊最適合位置，而非在西班牙球隊出任的翼鋒。至於康復後再往西班牙皇家伊倫聯報到，還是留在傑志踢亞冠分組賽，一仔稱現階段未清楚，有待雙方球會商討。

另邊廂，同樣首參與大港腳操練的林衍廷及張熹延，均稱相比在港足U23梯隊，大港腳訓練強度、速度及對抗性均大得多。他們同因2021年底到日本出賽的「醉酒風波」而被罰停召港隊一年。理文翼鋒張熹延稱，等待再次為港足操練的日子已久，希望表現好自己，「嘗試在操練更放膽和有信心做好自己擅長的，然後爭取入決選名單」。

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