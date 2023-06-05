友賽︱港足兩潛在入籍鋒將隨開操　哥連斯之子盼自寫香港故事 (14:44)

港足是次初選名單共徵召34人，連同補選的理文中堅余煒廉，惟首操連同跟操兩人只有28人出席。安達臣表示，除了征戰中國聯賽的安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆需戰畢本周賽事後，下周一才歸隊；4名中堅鐘樂安、周緣德及馮慶燁因傷，羅素則因家事而缺席。至於外流西班牙皇家伊倫聯的陳晉一，3月因右腳受傷提早收咧後返港，今早亦有隨隊在場邊緩步跑。

兩名跟操的「潛在入籍兵」均曾效力傑志青年軍，其中年僅19歲的米高原籍尼日利亞，為晨曦名將哥連斯之子，目前已申領特區護照待批。過去曾在德國聯賽效力及執教的安達臣，對其首課表現感滿意，但未知他可否趕及在本月國際賽期領取護照，從而上演港足「地標」；至於26歲的維他拉尼曾踢過愛斯賓奴、基爾禾及維羅納的青年軍，安帥稱他尚未展開申領特區護照程序，盼藉這次集訓考察他的表現。

儘管在逾30°C高溫下參與首課操練，米高操練後仍表示「感覺很好。感謝上天，今日不算太熱」。歐洲球季正歇暑，但他稱「不想錯過任何機會」，因此應安達臣邀請返港跟操，並稱跟港足球員磨合不俗，「水平都很高，希望能跟他們有一些作為」。可司職中鋒及翼鋒的他認為自己是一名射手，又透露父親哥連斯等家人均支持他代表香港，「自小看香港球員踢波，亦看過父親在此征戰，也想寫下屬於自己的香港故事」。

現持有意大利及法國雙重護照的維他拉尼，職業生涯先後在新加坡、瑞士及葡萄牙等地落班，上季效力法國第6級別的Quimper Kerfeunteun。他透露自去年12月起開始跟安達臣聯絡，在今年4月通電邀請他隨港足操練。能司職翼鋒及前鋒的他，盼先藉這次集訓體驗香港足球，暫未有具體入籍計劃，「我有申領特區護照的意願，但不想說得太堅定，先感受待在港足的感覺」。他透露在港足球員中，跟曾在青年軍並肩的安永佳最為熟稔，另記得中場陳肇鈞，又說：「還有一些面孔有點印象，但為數不多，始終很久沒回來香港。」

港足這次面對越南及泰國隊，世界排名分別排95及114名，均比147位的香港高。安達臣表示，縱使兩支對手實力皆比港足強，仍會堅持高壓逼搶的進取踢法，自信能在主場香港大球場跟泰國隊一拼，「在香港球迷助威，加上完整陣容應戰下，我們有擊敗泰國的希望」。港足下周四晚上8時30分到海防作客越南隊，本月19日晚上8時回到香港大球場迎戰泰國隊。