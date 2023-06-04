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劍擊︱林衍蕙相隔一年回重傷「傷心地」　盼放下勝負包袱享受比賽　 (23:25)

香港女子佩劍手林衍蕙今日（4日）傷後一年再戰本地賽，並於香港公園體育館舉行的康文署公開劍擊錦標賽獲得季軍。她稱相隔一年再回「傷心地」，只盼放下勝負享受比賽。

林衍蕙去年6月在會長盃劍賽受傷，及後證實為大腿肌肉撕裂，一直養傷至今年4月，她才重返賽場，隨港隊赴韓國參加首爾大獎賽。她在康文署劍賽的女佩資格賽得2勝4負，4場敗仗皆以1分之差落敗，她坦言是職業生涯最差的公開賽表現，並解釋道：「因為我正是於去年6月5日，在這個場地受傷，所以來到這裏的時候，都有一點緊張。」她及時調整心態，一路闖入4強，終以7：15不敵老隊友、本港女佩「一姐」歐倩瑩，但她表示季軍也是不錯的結果。

自2008年成為全職運動員以來，林衍蕙坦言去年受傷是職業生涯以來最大挑戰，「其實當時是很心急的，好想快點打比賽、追回進度，因此不斷逼自己。總教練和物理治療師都勸了我很多次，因為身體是很誠實的，是沒得騙的，有些動作做不到就是做不到」。

經歷重傷後再踏上劍道，林衍蕙表示能以平常心面對，希望能更加享受比賽。「可能自己心態上沒有那種（參加大賽的）壓力，自己就會打得放開些，以及現在更想在賽場上感受劍擊，多過着緊輸贏」。

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