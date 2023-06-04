劍擊︱崔浩然康文盃奪標　冀杭州亞運團體賽衝金　楊子加登港隊尾班車 (19:51)

是次比賽為杭州亞運截標前的最後一項本地計分賽，因此一班港隊成員精銳盡出，嘗試爭分趕上亞運尾班車。崔浩然未受太大考驗，在男花小組6戰全勝，以3號種子身分直入32強，他先後擊敗梁狄嘉、黃俊捷、朱瀚霖及蔡子樂，與梁千雨會師決賽。

決賽初段戰况較緊湊，但崔浩然末段把握機會，終以15：10挫梁千雨封王，麥朗圖和蔡子樂則並列季軍。完賽之後，張家朗和蔡俊彥的本地排名繼續高居頭二，崔浩然也穩佔在第3位，雖然楊子加在16強以8：15負蔣翱駿出局，但其積分足以維持在第4，因為4人大有機會攜手出戰9月的杭州亞運。

崔浩然在2018年的雅加達亞運贏得個人賽及團體賽雙銀，他在同年一度退役，直至2021年宣布復出。對於相隔5年有機會再戰亞運，這名30歲港將並非易事，「要第3次去亞運並不容易，都要在隊內爭取資格，按照之前排名制度我未必夠分去，但現時本地排名改制，加上亞運延期一年，所以我都有把亞運視為目標」。

由於亞運個人賽資格只得兩個，即使崔浩然獲選入最終名單，也只能出戰團體賽。崔浩然曾於仁川亞運團體賽掛銅及雅加達亞運摘銀，他認為自己打法有變，期許成績上再有突破，「張家朗和蔡俊彥在場上有很多變化，我們要像他們般多變。我在上屆亞運因傷沒打團體賽，今屆想和隊友衝金牌」。張家朗、蔡俊彥、崔浩然及楊子加在本月中到中國無錫出戰亞洲賽，但崔浩然坦言此關乎巴黎奧運積分，因此需要認真對待。

至於18歲小將梁千雨，自在去年轉全職後首奪本地公開賽獎盃，他坦言：「之前經常都在16強、8強止步，本地排名又徘徊在第8、9名，說沒有質疑自己也是假的，所以這次是一個肯定。」對他更有意義的是，其兄長梁天晴在男佩贏得季軍，也是兩兄弟首次在公開賽一同獲獎。

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