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法甲︱PSG煞科戰反負美斯拉莫斯留憾　麥巴比劍指下季6奪神射手超柏賓 (21:36)

應屆法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）今晨（4日）在煞科戰，爆冷在主場以2：3不敵克萊蒙特，令賽前被會方證實將離隊的美斯無法以一場勝仗告別。美斯賽後盛傳將會加盟沙特阿拉會聯賽球會希拉爾，隊友基利安麥巴比則以29球成為神射手，並劍指下季再獲此殊榮，以超越同是連續5屆獲獎的另一紀錄保持者柏賓。

PSG早已篤定衛冕法甲，此戰被視為主場祝捷派對，並藉沙治奧拉莫斯及基利安麥巴比開賽21分鐘內，先後以頭槌和12碼建功領前，卻在24及補時階段被克萊蒙特追和2：2結束上半場。PSG及後於63分鐘再失一球下，以2：3告負，令美斯和季後亦離隊的拉莫斯未能以勝仗告別。美斯此仗交出全場最多的6次射門但終以「食白果」收場，令其法甲入球終維持在16個，與助攻數目一樣；各項賽事則共入21球和交出20次助攻，惟遺憾的是，PSG近兩季歐聯都在16強出局，也再次成為這場比賽期間被PSG球迷「開汽水」的主因。

PSG會長艾基拉菲在聲明中指出：「我需感謝美斯在這裏的兩個球季。看到這名七奪金球獎得主在王子公園球場奪冠，連續贏得法甲冠軍，並激勵我們的年輕球員，我感到很高興。他對這球會和這聯賽的貢獻不可估量的，我們祝願他和其家人未來一切順利。」盛傳月底便36歲的的美斯，將以自由身加盟希拉爾，但仍有報道指他會回巢巴塞隆拿，又或成為美職球隊國際邁阿密的新兵。

麥巴比今季法甲獨取29球，以兩球力壓去夏回巢里昂的鋒將拿卡錫迪。麥巴比稱已瞄準下季能連續6季榮膺最佳射手，並說：「我已被寫入法甲名冊內，但我的目標是打敗名宿柏賓。」麥巴比與柏賓暫是連續5季法甲神射手的紀錄保持者。有報道指麥巴比去年雖與PSG簽約至2025年，但《天空體育》曾報道其合約中，有明年可以選擇離隊的條款。

另外，南特今晨主場以1：0挫昂熱，賽後38戰得36分排尾五，以1分壓主場以1：3負朗斯的尾四球隊歐塞爾，宣布護級成功。

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