足球︱法乙球員煞科戰入球後遇襲致腦震盪　球賽腰斬　賽會後日跟進升降班安排 (19:17)

波爾多賽前排法乙第3，落後次席的梅斯3個得失球差，最後一輪仍有望反壓對方或榜首的勒哈弗爾取得升班資格，但這支昔日法國勁旅是役遭布迪斯22分鐘攻破大門。在布迪斯慶祝入球時，有波爾多激進球迷突破球場保安衝入場，襲擊他及另一名羅德茲球員，當地傳媒指布迪斯倒地後，再被球迷以硬物擲中。球證事後稱布迪斯出現腦震盪情況而送院，跟據程序腰斬比賽。波爾多方面發聲明譴責球迷行徑。

法國聯賽會的跟進工作是另一焦點，事關若然復賽，波爾多連入5球反勝的話，便可取代梅斯取得法乙亞軍，來季重返法甲。至於護級分子羅德茲若全取3分，便會脫離降班區，變相令法國盃4強分子FC安納西以法乙尾四身份降至下季全國聯賽（法丙），因此安納西與波爾多均要求完成比賽。

法國球迷近年牽涉多宗衝突事件，如去年主辦歐聯決賽，便出現利物浦球迷未能入場，在球場外推撞保安。今季初馬賽於歐聯作客熱刺的分組賽，客軍球迷亦曾在落後時投擲煙霧彈到主隊球迷區引發衝突，須由防暴警入場平息。而去年底世界盃期間多個大城市則曾出現法國本土與摩洛哥球迷打鬥場面。及至近月，尼斯市政府曾拒絕接待來自瑞士的歐協聯對手巴素利作客球迷，免釀衝突。

另外，法甲將在明晨煞科，已奪冠的巴黎聖日耳門（PSG）在迎戰克萊蒙特前，落實後衛沙治奧拉莫斯將約滿離隊。這名37歲西班牙前國腳前年與阿根廷球王美斯一樣免費加盟PSG，今夏亦一同離開。據當地傳媒消息指，PSG日內亦將公布主帥加迪亞離職消息。

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