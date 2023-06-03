劍擊︱朱嘉望主場奪亞　本地排名勢返前四搭亞運尾班車 (23:45)

由於此為杭州亞運截標前最後一個本地計分賽，故眾多港將皆盡力搶分，賽前排第7的朱嘉望，先後在女子組8強及4強擊敗陳渭泠及陳祉澄，雖然最終決賽以6：15不敵佘繕妡奪亞，但其本地排名仍大有機會升上第4，僅次江旻憓、佘繕妡及陳渭泠，趕上杭州亞運尾班車。

朱嘉望自2019年後再於本地賽打入決賽，她賽後喜極而泣，「很開心今日可發揮到較進取的戰術，太耐沒奪任何獎項，入到決賽已很高興」。她更透露一度想過放棄，「我的香港排名跌到第7，這一年真的很辛苦，要自費出外參賽，輸一劍就好像輸了很多錢，我已準備放棄。但每次想放棄，都有一絲曙光令我堅持，就像這個亞軍，這一次真的為自己爭了一口氣」。

何瑋桁在男子重劍一路過關，先後擊敗葉國灝、甘俊豪、汪承毅，再於4強以15：10挫方凱申，及至決賽以15：13險勝周澤軒封王。他在去年底本地排名曾跌出前10，及後重回正軌，5月哥倫比亞大獎賽得前8後，排名谷底反彈，這次冠軍更令他重奪香港一哥之位。

至於香港劍總日前宣布亞洲賽代表隊名單，港隊男花「劍神」張家朗及重劍一姐江旻憓將領銜出擊，在本月17至22日於中國無錫征戰尋求衛冕。

另外，港將鄭曉為今於女子花劍世界盃格魯吉亞站正賽，於首圈力戰下以4：15不敵加籍華裔新星郭子嘉，明伙隊友轉戰團體賽。

其他報道：羽毛球︱李卓耀泰國公開賽躋身男單決賽 明鬥東道主名將維迪辛爭冠

其他報道：足球︱法乙球員煞科戰入球後遇襲致腦震盪 球賽腰斬 賽會後日跟進升降班安排

其他報道：意甲︱歐洲足協調查羅馬球迷襲擊球證事件 前拿玻里名將咸錫宣布掛靴