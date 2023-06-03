意甲︱歐洲足協調查羅馬球迷襲擊球證事件　前拿玻里名將咸錫宣布掛靴 (17:20)

羅馬在匈牙利布達佩斯舉行的歐霸決賽，戰至互射12碼不敵西維爾，執教生涯6次領軍踢歐戰決賽的摩連奴首未竟全功，賽後因不滿主球證安東尼泰萊一次敵軍手球未判予羅馬12碼，賽後走到停車場辱罵及嘲諷對方。而泰萊與家人在當地機場離境時，更被激動的羅馬球迷指罵、潑水、拳擊，甚至投擲座椅襲擊。事後英格蘭職業賽事裁判公司（PGMOL）發聲明遣責，而UEFA則表明會就事件展開調查，並指會檢討目前安排，擬加強保安程序防止日後有類似事件再發生。

另外，現效力土超球會特拉布宗的名將咸錫宣布季後掛靴，結束21年職業球員生涯。這名35歲中場於2002年於家鄉球會出道，兩年後轉戰當時於意甲的布雷西亞踢出名堂，於2007年加盟拿玻里，一踢便是12載，其間曾為球會奪得兩屆意大利盃及一屆意超盃錦標，至2019年離隊後，曾效力中超球會大連人兩季。國際賽方面，他共為斯洛伐克隊上陣136場入26球，兩項數據均為隊史之最。

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