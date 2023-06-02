明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜拓荒者球星李拿特下周訪港交流　擬選潛質小將赴美參加訓練營 (21:10)

NBA球隊波特蘭拓荒者的當家球星李拿特（Damian Lillard），落實將於下周五（9日）訪港，出席「KICKS CREW × Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，與本地青少年球員進行交流及指導。

曾在2017年來港的李拿特，今次獲香港初創球鞋平台KICKS CREW邀請重臨香江，成為自疫情後首名來港的NBA球星。這名入選7屆NBA全明星的拓荒者球星表示：「很期待疫後再度來港，這城市充滿活力及熱情。我希望藉今次機會，分享我成長的故事，從而啟發年輕人從逆境中繼續努力追逐夢想，同時我亦盼能發掘一些具潛質的球員到美國參與我主辦的訓練營Formula Zero，提升他們的籃球技術及正面的心態。」

而李拿特將在下周五傍晚於東華三院東蒲出席「KICKS CREW × Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，並會與本地青少年球員進行交流及指導。是次活動雖未安排公開售票，但有興趣入場的球迷，可到以下網站贏取活動入場門票：https://www.kickscrew.com/pages/damian-lillard-hong-kong-2023

當年報道：李拿特結束訪港　明言不為組巨頭離隊 欲伙勒邦占士及麥高倫打3人籃球

當年報道：【短片+圖輯：李拿特訪港】拓荒者主將李拿特訪港　與學生及甲一球員大玩Selfie勁親民　想到廟街感受香港特色

其他報道：羽毛球｜李卓耀泰國賽殺入男單4強 「鄧謝配」8強飲恨

其他報道：法甲｜美斯周日上演告別戰　PSG落實7月訪日友賽3場

其他報道：NBA總決賽︱金塊「魔鬼主場」挫熱火先拔頭籌　約基治獻「三雙」寫歷史

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 李拿特 拓荒者

上 / 下一篇新聞