NBA｜拓荒者球星李拿特下周訪港交流　擬選潛質小將赴美參加訓練營 (21:10)

曾在2017年來港的李拿特，今次獲香港初創球鞋平台KICKS CREW邀請重臨香江，成為自疫情後首名來港的NBA球星。這名入選7屆NBA全明星的拓荒者球星表示：「很期待疫後再度來港，這城市充滿活力及熱情。我希望藉今次機會，分享我成長的故事，從而啟發年輕人從逆境中繼續努力追逐夢想，同時我亦盼能發掘一些具潛質的球員到美國參與我主辦的訓練營Formula Zero，提升他們的籃球技術及正面的心態。」

而李拿特將在下周五傍晚於東華三院東蒲出席「KICKS CREW × Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，並會與本地青少年球員進行交流及指導。是次活動雖未安排公開售票，但有興趣入場的球迷，可到以下網站贏取活動入場門票：https://www.kickscrew.com/pages/damian-lillard-hong-kong-2023

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