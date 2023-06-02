世青盃奇聞︱尼日利亞隊長虛報效力球會　惹超齡指控　網民：可能快抱孫 (22:15)

球員轉會資料網站Transfermarkt.com顯示，Yum Yum FC為新成立球會，只得巴美爾一名球員。儘管尼日利亞足總和世青隊主教練近日齊稱，Yum Yum FC位處尼國首都阿布賈，是一家青訓學校。惟尼日利亞網媒OwnGoal的報道，以至該國記者Solace Chukwu接受阿根廷TYC電台訪問的說法，都表示即使打聽到地區聯賽和業餘球會層面，也對Yum Yum FC聞所未聞，質疑球隊用人背後有政治壓力，因而成立空殼球會，令巴美爾能夠參賽。

事實上，巴美爾早於去年11月對哥斯達黎加的友賽時，已首次為大國腳上陣，與當紅射手域陀奧森漢等並肩作戰，引起意大利球會注意。由於巴美爾場上表現與上報的年齡不匹配，也引起網民熱議，當中有人笑言巴美爾「可能世青盃後就要抱孫了」。

尼日利亞隊日前在世青盃以2：0擊敗東道主阿根廷隊，下周一凌晨將與上屆亞軍韓國隊爭入4強。「太極虎」今晨在僅得三成控球下，仍以3：2險勝厄瓜多爾隊，歷來第3次打入8強。烏拉圭隊則在半場10打10下，1：0小勝岡比亞隊，下仗鬥美國隊。

其他報道：法甲｜美斯周日上演告別戰 PSG落實7月訪日友賽3場

其他報道：港超︱南區菁英盃慶功 主席陳文俊確認已完組軍有6新兵 劉學銘簡嘉亨離隊

其他報道：乒乓︱黃鎮廷杜凱琹合作十周年 世界賽摘銅添信心 冀巴黎奧運爭牌

其他報道：羽毛球︱「鄧謝配」泰國賽殺入混雙8強 伍家朗李卓耀男單命運迥異