明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世青盃奇聞︱尼日利亞隊長虛報效力球會　惹超齡指控　網民：可能快抱孫 (22:15)

U20世青盃一直被喻為新星搖籃，而最新走紅的就有尼日利亞隊的17歲隊長丹尼爾巴美爾（Daniel Bameyi），但原因卻令球隊十分尷尬。事關這名右後衛向國際足協上報的資料中，效力球會Yum Yum FC竟為虛構，引來超齡揣測。

球員轉會資料網站Transfermarkt.com顯示，Yum Yum FC為新成立球會，只得巴美爾一名球員。儘管尼日利亞足總和世青隊主教練近日齊稱，Yum Yum FC位處尼國首都阿布賈，是一家青訓學校。惟尼日利亞網媒OwnGoal的報道，以至該國記者Solace Chukwu接受阿根廷TYC電台訪問的說法，都表示即使打聽到地區聯賽和業餘球會層面，也對Yum Yum FC聞所未聞，質疑球隊用人背後有政治壓力，因而成立空殼球會，令巴美爾能夠參賽。

事實上，巴美爾早於去年11月對哥斯達黎加的友賽時，已首次為大國腳上陣，與當紅射手域陀奧森漢等並肩作戰，引起意大利球會注意。由於巴美爾場上表現與上報的年齡不匹配，也引起網民熱議，當中有人笑言巴美爾「可能世青盃後就要抱孫了」。

尼日利亞隊日前在世青盃以2：0擊敗東道主阿根廷隊，下周一凌晨將與上屆亞軍韓國隊爭入4強。「太極虎」今晨在僅得三成控球下，仍以3：2險勝厄瓜多爾隊，歷來第3次打入8強。烏拉圭隊則在半場10打10下，1：0小勝岡比亞隊，下仗鬥美國隊。

其他報道：法甲｜美斯周日上演告別戰 PSG落實7月訪日友賽3場

其他報道：港超︱南區菁英盃慶功　主席陳文俊確認已完組軍有6新兵　劉學銘簡嘉亨離隊

其他報道：乒乓︱黃鎮廷杜凱琹合作十周年　世界賽摘銅添信心　冀巴黎奧運爭牌

其他報道：羽毛球︱「鄧謝配」泰國賽殺入混雙8強　伍家朗李卓耀男單命運迥異

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 U20世青盃 尼日利亞隊 丹尼爾巴美爾 阿根廷隊 韓國隊 烏拉圭隊

上 / 下一篇新聞