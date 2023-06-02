法甲｜美斯周日上演告別戰　PSG落實7月訪日友賽3場 (18:21)

PSG主教練加迪亞在賽前記者會指此役將是美斯最後一次代表球會出賽，「很榮幸可執教到世上最佳球員，這會是美斯最後一次以PSG球員身分在巴黎王子球場比賽，希望球迷可用最好的方式歡迎他」。

據報巴塞隆拿教練沙維指美斯將在下星期決定要加盟的球會。除了巴塞，沙特阿拉伯勁旅希拉爾以及美職的國際邁阿密皆對美斯感興趣。而由曼聯名宿碧咸持有的邁阿密，今則宣布解僱同為名宿的主帥菲臘尼維利，該會目前在美職15戰5勝10負排東岸包尾。

法甲形勢方面，排4至6名的里爾、雷恩及摩納哥三支球隊將爭奪最後兩席歐戰席位，目前排第4的里爾目前有1分優勢，只要作客特魯瓦可全取3分，便可以出戰來季歐霸賽事。而雷恩目前與摩納哥同分，憑較佳得分球差暫排第5，摩納哥若望出戰來季歐協聯，主場對上圖盧茲不容有失，還要寄望雷恩作客比斯特失分。

護級方面，排17的南特目前落後歐塞爾2分，必須在最後一場主場擊敗包尾的昂熱，而歐塞爾主場面對應屆亞軍朗斯不勝，南特便可憑較佳得分球差護級成功。

另外，PSG將於下月底赴日友賽，PSG先在於下月25及28日在大阪分別迎戰現有基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的沙特球會艾納沙及大阪櫻花，並在8月1日轉戰東京對上歐聯決賽球隊國際米蘭。

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