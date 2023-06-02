NBA總決賽︱金塊「魔鬼主場」挫熱火先拔頭籌　約基治獻「三雙」寫歷史 (14:39)

金塊在西岸決賽橫掃洛杉磯湖人後以逸待勞，今在「魔鬼主場」迎戰在東岸決賽「搶七」過關的熱火。主隊甫開賽已取得領先，他們在禁區幾乎全面佔優，團隊頭3節命中率逾55%，4名正選皆得分上雙，一度將優勢擴至21分。

即使熱火最後一節急起直追，曾將差距縮窄至個位數，依然無力回天，客軍全隊只得兩次罰球機會，更打破聯盟季後賽和總決賽的單場新低。金塊最終在5人得分上雙，包括約基治12投7中，以及在罰球線上12射10中的高效表現，取得全場最高的27分，另加10個籃板及14次助攻，查美梅利和米高波特各自貢獻「雙雙」，前者得26分10助攻，後者則交出14分13籃板，領軍以11分優勢力克熱火，在總決賽領先場數1：0。

約基治成為2002年的傑特之後，首名在總決賽地標戰即交出三雙的球員，而他今季出戰16場季後賽，共得9次「大三元」。這名28歲星級中鋒在半場僅3次起手，便交出「雙雙」10分10助攻，成為自2017年的勒邦占士後的第一人，他在賽後直言不在意個人數據，只想以最佳方式協助球隊爭勝：「我知道自己不需要得分，也能夠幫助球隊，影響戰局。」

至於金塊前鋒艾朗哥頓助攻助守，除了射入16分，更成功箝制熱火主將占美畢拿，令後者僅獲13分，也是球隊贏球關鍵。金塊主帥米高馬龍賽後盛讚哥頓，「他是無私的球員，為我們做了很多藍領苦功，他防守畢拿的表現很好」。兩隊將於下周一合演總決賽第2戰，消息指在東岸首圈骨裂的熱火射手泰萊希路，有望歸隊候命。

NBA總裁阿當施華宣布，預計會在總決賽後公布對孟菲斯灰熊控衛摩蘭特持槍事件的調查結果，「我們本可以在近期就宣布調查結果並對其進行處罰，但我們認為這對正在進行總決賽的球隊並非好事」。

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