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羽毛球︱「鄧謝配」泰國賽殺入混雙8強　伍家朗李卓耀男單命運迥異 (23:14)

泰國羽毛球公開賽本周二正式開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪今（1日）於16強輕取世界排名第七的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，晉級8强。男單方面，港隊一哥伍家朗昨反負於16強遺憾止步，隊友李卓耀則反勝丹麥的約翰尼臣殺入8強。

香港混雙組合「鄧謝配」日前在首輪反勝韓國組合晉級，昨於16強面對世界排名第7的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，首局輕鬆先贏21：13，次局與對手拉鋸至中段打成15平手下，連取5分取得多個致勝分機會，最終再贏一局21：17殺入8強。男單方面，伍家朗和李卓耀首戰皆在落後一局下反勝，惟家朗昨兩局均未能把握中段領先優勢，接連以17：21、20：22不敵法國選手波波夫出局。而李卓耀則以18：21、21：9、21：18反克丹麥的約翰尼臣過關，將與爆冷擊敗頭號種子周天成的馬來西亞球手黃智勇爭入4強。至於中國隊的石宇奇則意外首圈不敵印度籍選手出局。

另外，世界羽聯前日公佈計畫允許俄白球員以中立身分重返賽場，將於8月由理事會審議下次會議提交的監管和操作框架。

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