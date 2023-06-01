港超︱南區菁英盃慶功　主席陳文俊確認已完組軍有6新兵　劉學銘簡嘉亨離隊 (21:52)

南區今傍晚在香港仔廣場牌匾前擺放菁英盃獎盃，讓街坊球迷拍照留念，球員伍瑋謙、蔡子濤、李嘉耀、陳凱柏及艾華亦有到場，之後一眾職球員聯同球迷於百樂門酒樓舉行慶功宴。

陳文俊透露，新一季班費相若維持在900萬元，並稱組軍已基本完成，將於本月起陸續公布新主教練及約6名新兵，「要簽的球員都簽哂，新加盟有本地也有外援」。他稱九成班底會留隊，透露除了巴西籍外援慕沙約滿及杜度被高薪挖角，兩名港足代表劉學銘及簡嘉亨都將會離隊。至於何振廷及陳傲軒等傑志借將，他稱陳傲軒該會續留隊，「有入就有出，簡嘉亨離隊是因為找了相同位置的球員，陳傲軒亦可勝任，所以避免重疊位置」。

談下季目標，陳文俊稱想從今季港超排名第5有進步爭前四，但是否爭取亞洲賽資格則隨緣，「我們這些小型球會，能否參加亞洲賽不是太熱衷，始終一闊三大，若有得踢當然會踢，但會對球會有一定負擔」。問到想否來季港超多一隊，身兼港超聯會發言人的陳文俊稱，最緊要聯賽健康，「我同意目前聯賽在質方面可能有參差，但我希望量有保證，至少每季維持10隊」。他稱10隊今季「票房共享」制度成效不錯，「應該大家都開心」。

在南區累計4季的劉學銘亦承認留隊機會不大，透露有兩隊港超聯繫，「球隊下季變化都大，自己也想有些轉變。今季回來南區完成之前完成不到的事，所有事都很完美了」。這名27歲港足前亞運隊長又稱「差不多要退（役）」，「近年本地球圈很不穩定，我不想30多歲才搵其他工作，加上覺得自己最高峰時期已過。在港隊亦已階段性完夢，在亞洲盃外圍賽出線，雖然自己參與時數不高，決賽周當然想踢，但理性地相信自己到時入選機會不大」。

另外，香港足總公布港足本月19日晚上8時在香港大球場友賽泰國隊的售票詳情，將於明早（2日）10時起至6月18日於快達票平台發售，票價160元，特惠票40元，每次交易最多可買10張，除網上及電話熱線，售票處包括會展、九展、演藝學院及K11 Select等。

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