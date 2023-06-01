歐霸決賽︱摩連奴粗言辱罵球證　斥對方偏幫西維爾　將亞軍獎牌拋給球迷　 (19:25)

摩連奴賽後抨擊安東尼泰萊道：「這是一場激烈的惡鬥，球證似來自西班牙，黃牌不斷出現，全是有利西維爾的判決。我們已習慣球證會影響比賽，萬料不到也會在歐戰決賽發生。」羅馬及西維爾此役分別有8和6名球員領黃，摩帥也於加時末段不能倖免。摩帥又認為曾合作過的西維爾中場拉美拿，末段應因一次粗野攔截再領黃被逐，並指羅馬中場羅倫素柏歷堅尼曾在敵軍禁區內倒地後領黃，但敵鋒奧甘波斯卻未因同樣事情而被罰是「醜聞」。

或令摩帥更氣憤的是，泰萊曾對西維爾中場費蘭度法蘭斯高禁區內犯手球視若無睹，並說：「我為他是一個國際級球證和一直受到尊重而覺得驚訝。」摩帥其後在停車場等待泰萊出現後，便夾雜粗言穢語地指罵道：「恭喜你，你令人感到羞恥。」摩帥續說：「羅馬不能出席下季歐聯，希望泰萊可以，而且再次做出此仗的錯事。」

羅馬目前在意甲排第6，只要下周日主場挫史柏斯亞便可參戰下季歐霸，但摩帥去留已成疑問，與羅馬仍有1年合約的他說：「我是有責任告訴會方自己被某球隊斟介的，就如去年12月便稱獲葡萄牙國家隊邀約。」據報他現是巴黎聖日耳門（PSG）新帥大熱門。

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