歐霸決賽︱西維爾互射12碼擊敗羅馬　歷來第7次封王 (06:10)

有「歐霸之王」之稱的西維爾是役早段佔據主導，但控球較多下攻勢欠銳利，反而羅馬於35分鐘藉一次反擊，由保羅戴巴拿接應基安盧卡文仙尼的直線妙傳，在左路殺入禁區射入先開紀錄。43分鐘，西維爾一次角球攻勢，拿傑迪錫左路傳中，惟費蘭度法蘭斯高「人前波後」下近門頂出界。及至補時階段，拿傑迪錫施左腳冷箭中柱彈出，未能助球隊完半場前扳平。

換邊後，續採主動的西維爾於55分鐘藉捷西斯拿華斯的右路傳中，令門前緊貼防守敵軍的羅馬後衛基安盧卡文仙尼情急下，出腳誤擺烏龍被扳平，雙方重回起點。66分鐘，羅馬一次右路罰球傳中製造門前混戰，前鋒譚美阿巴謙門前快腳射門，但被去年世界盃有出色表現的敵軍摩洛哥國腳門將耶辛尼保奴及時擋出，令「首都狼」未能再次領前。

75分鐘，西維爾翼鋒奧甘波斯在禁區內疑被踢跌，英籍主球證安東尼泰萊第一時間判罰12碼，但及後經視像裁判（VAR）覆核後，因羅馬後衛羅渣伊賓尼斯在踢中對方前先踢到皮球，屬合法防守解圍，決定取消判罰。戰至補時最後一擊，西維爾中場蘇索遠射令羅馬門將魯爾柏迪斯奧甩手，其後隊友連番補射均無功而還，終雙方法定時間踢成1：1須加時。結果雙方再戰30分鐘未添紀錄，要互射12碼分勝負。

雙方首輪12碼均射入，但羅馬在第2及3輪有後衛文仙尼及伊賓尼斯先後被對手門將保奴擋出，第4輪西維爾的阿根廷國腳後衛干沙路蒙迪爾只要射入便可取勝，雖然他施射中柱彈中，但因羅馬門將柏迪斯奧撲救前走出界外違例，令蒙迪爾再獲重射機會，結果這名去年世界盃為阿根廷射入奠勝互射12碼封王的後衛，第2次中鵠成為西維爾奠勝功臣，令這支西甲球會歷來7次殺入歐霸均奪冠而回，續刷新這項賽事的球隊奪冠紀錄，而季尾才走馬上任的主帥文迪列巴，則以62歲78日成為最老奪歐霸錦標的教頭。

至於羅馬則未能繼去屆歐洲協會聯賽後，連續兩屆贏得歐洲賽，亦是主帥摩連奴執教生涯6次帶領不同球隊出席歐戰決賽首次落敗。

相關報道：歐霸決賽︱羅馬挑戰西維爾 摩連奴：壓力在對方 信爭勝動力DNA可制勝

其他報道：友賽︱泰國公布下月中作客港足23人名單 「泰國美斯」猜拿迪與鄧達領軍