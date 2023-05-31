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歐霸決賽︱羅馬挑戰西維爾　摩連奴：壓力在對方　信爭勝動力DNA可制勝 (22:49)

歐霸決賽明晨（1日）將在布達佩斯舉行，6屆盟主的紀錄保持者西維爾將碰上季歐洲協會聯賽冠軍羅馬，「首都狼」教練摩連奴認為所有壓力都在對手身上。

西維爾vs.羅馬  now613/643台  周四凌晨03：00直播

摩連奴過去5次帶領不同球隊打入歐戰決賽均能勝出，他今次再領軍羅馬在歐霸決戰西維爾前說：「對於我們來說，歐霸決賽的機會是一件非凡的事情，是羅馬創造歷史的時刻；但對西維爾卻是最平常不過，連他們的球迷都視此役如同另一場西甲比賽一樣，所以壓力都在他們身上。」

摩連奴又稱，「歷史不會比賽的，但它可令西維爾成為熱門球隊，他們擁有的是經驗，值得尊重，不過，我們也曾說過，己隊值得晉身決賽」。他又認為隨着歲月的過去，自己已成為一個更好的教練，「但那DNA依然是爭勝動力和快樂，並希望將它傳授予麾下。我認為當你失去動力時，人便會停下來，而我的動力是與日俱增」。西維爾教練文迪列巴則表示，為可與摩連奴在歐戰決賽碰面而高興，「這是我的首個歐戰決賽，他在這方面有很豐富的經驗」。

然而，雙方球隊近况都不算理想，自兩軍在歐霸4強賽後，再沒有在任何比賽勝出過，西維爾和羅馬對上一仗，分別在西甲和意甲同以1：2受挫皇家馬德里及費倫天拿。

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