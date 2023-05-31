沙特聯︱伊蒂哈德開一季8.4億利誘　賓施馬稱認真考慮　傳希拉爾兩年約總值100億斟美斯 (19:49)

賓施馬近來收到來自應屆沙特阿拉伯聯賽冠軍伊蒂哈德的一份巨額合約，據報這名法國鋒將正認真考慮轉會。報道稱伊蒂哈德開出的合約為賓施馬每季近1億歐元（約8.4億港元）淨收入，其中還包括生活福利等其他待遇。他已通知皇家馬德里會長皮里斯有關伊蒂哈德的報價，皇馬賓主雙方將展開討論，以確定他的下一步行動。較早前他據報已與「銀河艦隊」就續約至2024年6月達成口頭協議，但這份合約並未正式簽署作實。皇馬現正等待賓施馬最終決定，若他決定再為球隊效力1年，新合約仍然會為他準備就緒。

皇馬中堅拿祖費南迪斯亦將於今季結束後約滿，會方暫未有意願和他續約。據報歐聯決賽球隊國際米蘭有興趣簽入這名西班牙國腳，取代盛傳轉會應屆法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）的斯洛伐克隊守將史堅尼亞。皇馬較早前收到阿士東維拉對鋒將馬高阿辛斯奧的報價，同時PSG亦對簽入這名西班牙中場感興趣。

另據法國傳媒《Foot Mercato》報道，阿根廷球星美斯即將接受希拉爾開出總值近12億歐元（約100億港元）的兩年合約，合約總值是C朗的兩倍，年薪接近約為5.8億歐元（約48.5億港元）。這名阿根廷國腳較早前因為未經PSG批准情况下，與家人前往沙特阿拉伯，結果被球會停賽、停練和停薪兩周。當時他被球迷質疑是否會在今季末轉赴沙特發展，但其父兼經紀人佐治否認。另一直有報道稱美斯更渴望回巢巴塞隆拿，但障礙是巴塞的財政狀况問題，恐怕「回家」難度很大。