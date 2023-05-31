友賽︱泰國公布下月中作客港足23人名單　「泰國美斯」猜拿迪與鄧達領軍 (18:18)

泰國隊將於下月中作客兩場友賽，分別為6月16日晚在高達國家體育場對中華台北隊，以及6月19日晚上8時於香港大球場對港足。47歲巴西籍主帥Polking未有挑選應屆泰國冠軍武里南聯的球員，但陣中不乏主力，包括效力日職川崎前鋒的「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛，以及北海道札幌岡薩多的素帕猜，前線亦有34歲射手鄧達領軍。Polking說：「我理解有些球員經歷球季連場征戰後需要休息，但仍有很多出色球員，球隊會配合經驗豐富的球員以取得平衡」。他補充，在3月底友賽兩連敗不敵敘利亞及阿聯酋隊後，目標在今個國際賽周取得好成績。

泰國國家隊6月友賽23人名單

門將：Chatchai Butprom（巴吞聯）、Patiwat Khammai（曼谷聯）、Saranon Anuin（清萊聯）

後衛：Peerapat Notchaiya（曼谷聯）、Kritsada Kaman（春武里）、Chatmongkol Rueangthanarot（春武里）、Jakkapan Praisuwan（巴吞聯）、Elias Dolah（峇里聯）、Chalermsak Aukkee（泰港）、Nicholas Mickelson（奧丹斯）、Chakkit Laptrakul（巴蜀）

中場：猜拿迪普桑格辛 Chanathip Songkrasin（川崎前鋒）、素帕猜 Supachok Sarachat（北海道札幌岡薩多）、彼迪威 Phitiwat Sukjitthammakul（巴吞聯）、Sarach Yooyen（巴吞聯）、Thitiphan Puangchan（曼谷聯）、Worachit Kanitsribampen（泰港）、Pathompol Charoenrattanapirom（泰港）、Weerathep Pomphan（蒙通聯）、Channarong Promsrikaew（春武里）

前鋒：鄧達 Teerasil Dangda（巴吞聯）、Teerasak Poeiphimai（泰港）、Anan Yodsangwal（南奔勇士）

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