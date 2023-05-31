足總盃︱曼聯證馬迪爾因傷無緣決賽　哥迪奧拿膺最佳領隊為曼城沖喜 (17:22)

馬迪爾在周日主場對富咸後備入替約30分鐘，曼聯稱這名27歲法國籍前鋒賽後拉傷腿筋，經檢查證實大腿肌肉撕裂，肯定缺席足總盃決賽。馬迪爾近年傷患頻頻，單是今季已有6次受傷，平均養傷約兩周至逾一個月，難怪紅魔早已盛傳下季首要增兵位置為簽入一名射手，甚至球迷亦疑問馬迪爾是否已完成在曼聯最後一仗，結束8季紅魔生涯。

曼聯在煞科日已有安東尼馬菲奧斯傷出，決賽上陣成疑下，前線只餘拉舒福特、查頓辛祖、阿歷真度加拿祖及韋格賀斯，以及上陣不多的法根度柏利斯查與艾蘭加。其中季中外借來投的中鋒韋格賀斯，1月加盟後上陣30場只入2球及交出3次助攻，據報不會被紅魔買斷。

另邊廂，達成英超三連霸的曼城則在賽前傳出喜訊，領隊哥迪奧拿囊括今季英超最佳領隊，以及由英國聯賽領隊協會頒發的年度最佳領隊。哥帥亦繼2017/18、2018/19、2020/21年球季後第4次當選英超最佳領隊。「藍月」早前已有射手艾寧夏蘭特連奪今季英超最佳球員及最佳年輕球員。

其他報道：英超︱拉舒福特囊括曼聯最佳球員及球員先生 坦夏格暗示簽新門將與迪基亞競爭