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戶外羽毛球︱黃永棋陳祉嘉夫婦合璧復出戰世沙運　「會震撼女兒」 (16:39)

2023世界沙灘運動會戶外羽毛球亞洲區資格賽將於6月23至25日在馬來西亞吉隆坡舉行，香港羽毛球總會今早（31日）於葵涌運動場舉行示範賽，去年8月退役的黃永棋和其妻子陳祉嘉皆為可再代表港隊而感到榮幸，並希望藉此讓其女兒知道他們是職業運動員。

33歲的黃永棋去年戰畢東京世界賽後退役，今次再代表港隊出戰的他說：「可以再為港爭光真的很榮幸，而我過去在青年隊時已經和太太在場上合作過，但轉入職業後專注發展男單。可以在10多年後再合作，這感覺很特別。」陳祉嘉則補充謂，「希望讓女兒知道我們是職業運動員，這是她第一次觀看我們比賽，相信會震撼到她」。

談到戶外羽毛球與室內羽毛球的分別時，黃永棋認為戶外羽毛球更注重動作的細緻度，「由於球比較重，規則不同，例如因為有禁區不能放短球，加上風向影響，戶外羽毛球要求的技巧比較少，但如何準確及穩定地將球打到對面場，則需要增強動作的細緻度」。

這是香港羽毛球隊第一次派出運動員參加戶外羽毛球賽事，前港隊代表林光毅（球員兼教練）、黃永棋、陳祉嘉等一共8名球手出戰混合團體接力賽及男女子三打三賽事，競逐8月印尼峇里世界沙灘運動會正賽的出線資格。

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