蘇柏高球評︱點評英超年度最佳　阿迪達領軍性價比高　承繼哥迪奧拿套路為阿仙奴「解鎖」 (21:25)

然而既曰整體表現有所提升，無可奈何觸發選擇困難症。未談球員先談主帥，就算不計阿士東維拉的行運醫生艾馬利與接收白禮頓寶藏的迪施比（De Zerbi），哥帥之外，起碼尚有繼續率領賓福特蔗渣價錢踢出燒鵝味道的法蘭、把紐卡素垃圾後防神速改進至並列頂尖的賀維，然後就是終極舉薦的阿迪達。這確實純屬個人偏好，視乎觀點與角度。無疑阿仙奴爭標衰收尾，惟很大程度輸在財力根基不及藍月，戰績倒是合乎比例地遠優於賓福特；媲美曼城的流暢入滲更屬加分理由，自非紐卡素強調平穩以至屢屢拖慢節奏所能攀比。

同一思路放諸門將，儘管榮膺金手套的曼聯神經刀迪基亞大可不理，仍不乏喜鵲的普比、維拉的馬天尼斯等好手——真係用手，用腳則比不上蘭斯達爾（Ramsdale）（題外話，Ram音譯為藍不就好了，緣何弄出個n字尾音的蘭）。老實講，不喜其順境笑吟吟、逆境扮嚴肅，向極刑宴客的對手大動作挑釁尤其討厭，門神應有的沉着平常心欠奉。獨木關交託給他，除因撲救反應超群，首要還是腳下功夫，乃兵工廠由後場展開攻勢必備一環。伸延出去，三中堅須留位予沙列巴。這名年輕法國國腳季末養傷，阿仙奴不僅防線頓現缺口，右側推進亦失色，影響力不言而喻。

餘下兩員守將，防守王曼城喜鵲各佔其一殆無異議。問題為長年重申防務靠團隊，兩隊也均完美體現此要旨，換言之無一人鶴立雞群。反觀雙防中的抉擇簡單得多，卡斯米路投效紅魔簡直挑戰極限，與藍月的洛迪俱為全能中場典範。苦思良久，決定從紐卡素揀出統計數據相對突出的捷比亞，但真正有故事的乃艾簡治，季內於三中堅或四後衛陣式都好，左中右全部踢勻，正好代表藍月不斷蛻變，他自己在上月榜首戰如何盯死沙卡也記憶猶新吧。

論及蛻變，去季評價兵工廠由於右閘不沉底，四二三一陣式中僅憑十號位的奧迪加特做吓樣呼應右翼沙卡，實質毫無互動而顯得單調，如今堪稱脫胎換骨。二閘轉趨積極助攻平衡側擊固屬要因，惟沙卡本身經歷國際賽洗禮後的成熟便值得入圍；更關鍵乃阿迪達改用四三三，讓奧迪加特化身自由八號，技能全面解鎖，包括於第三個六碼區接應左路橫傳搶點撞射，跟曼城的套路一脈相承。

沒錯，自由八號free eight，亦即是迪布尼在藍月的角色，演繹上因奧迪加特與迪布尼慣用腳有別而存在差異，阿迪達卻實在深得哥帥真傳。迪布尼可謂最接近神的男人——兩個之一，另一個乃於熱刺蹉跎歲月的哈利卡尼，不經不覺本屆入球再達三字頭，年紀同樣即將踏入三字頭，今夏離隊會否太遲？至於誰是那個神，穩奪十一人最後一席，還用說嗎？

柏高年度最佳陣容及教練

門將︰蘭斯達爾（阿仙奴）

後衛︰捷比亞（紐卡素）、威廉沙列巴（阿仙奴）、文路爾艾簡治（曼城）

防守中場︰卡斯米路（曼聯）、洛迪卡斯簡迪（曼城）

進攻中場︰馬田奧迪加特（阿仙奴）、奇雲迪布尼（曼城）

前鋒︰布卡約沙卡（阿仙奴）、哈利卡尼（熱刺）、艾寧夏蘭特（曼城）

領隊︰阿迪達（阿仙奴）

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