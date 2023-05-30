壁球︱港將下周主場戰亞洲賽　湯芷穎盼輕裝上陣爭衛冕 (20:06)

一連5日的亞洲壁球個人錦標賽將於下周二（6月6日）假香港壁球中心展開，香港壁球總會今日（30日）假灣仔一酒店舉行記招並公布賽程。港隊視這賽事為亞運前哨戰，衛冕的湯芷穎直言籤運平平，但盼輕裝上陣打出驚喜。
香港繼2014年後再次主辦亞洲賽，吸引15個國家和地區訪港，角逐亞洲冠軍殊榮，賽事將免費入場。賽事採用單淘汰賽形式進行，並設有遺材賽；男子世界排名20、衛冕的大馬球手吳安仁，和女子世界排名第19的日籍選手渡邊里美，分列頭號種子。
港隊將派出6男（劉子均、梁子軒、鄧銘漮、黃祉謙、黎卓楠、鍾逸朗），以及6女（何子樂、陳善鈺、湯芷穎、李嘉兒、鄭雅晴、馮靖晞）在主場迎敵。2021年在亞洲賽封后的湯芷穎，視此為亞運前哨戰，「能與亞運對手正面對壘，所以也期待」，她續指，主場作賽的最大意義，是親友能入場支持，「希望大家主場表現好，等香港觀眾看到我們的訓練成果」。
不過，她直言今次籤運平平，但會以平常心作賽，「若順利晉級，或於8強對頭號種子，她最近狀態很好，但我上屆都在早段對勁敵，這樣我的心情更輕鬆，我會盡力作賽，檢視部署再作調整，始終亞洲賽不是我們的終點」。
至於港隊完成亞洲賽後，將派出3對組合黃祉謙/李嘉兒、鄧銘漮/湯芷穎、黎卓楠/鄭雅晴，出戰6月26至30日在杭州舉行的亞運測試賽。
亞洲壁球個人錦標賽賽程
日期：2023年6月6日
時間：上午10：00至中午12：15、下午15：00至18：15
賽程：第1、2圈
日期：2023年6月7日
時間：下午1：30至7：30
賽程：第3圈
日期：2023年6月8日
時間：下午1：30至7：30
賽程：半準決賽
日期：2023年6月9日
時間：下午15：00至19：00
賽程：準決賽
日期：2023年6月10日
時間：下午15：30至17：30
賽程：決賽
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