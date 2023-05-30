英超︱拉舒福特囊括曼聯最佳球員及球員先生　坦夏格暗示簽新門將與迪基亞競爭 (18:13)

一眾曼聯球員聯同家屬盛裝出席頒獎禮，最終由在世界盃後大爆發的拉舒福特成為大贏家，囊括兩大獎項。這名25歲英格蘭國腳前鋒至今在各項賽事上陣55場入30球及11次助攻，他得獎後表示，期望未來有更多曼聯青訓可贏得獎項，並在社交網發布2016年贏得曼聯年度最佳青年球員的相片，稱「由男孩到成為男人」。「福仔」目前仍跟會方傾談續約，據報很快機會成事。

曼聯領隊坦夏格近日接受《泰晤士報》專訪，提及即將減薪續約的迪基亞不會是必然正選門將，暗示會羅致新門將加強良性競爭。至於年初撤銷強姦等指控的格連活特能否重返球隊，坦夏格稱這名21歲前鋒過去已證明能力，但重申並非他能做決定。另外，曼聯名宿的雲達沙今落實離開阿積士，不再出任這支荷甲球會的行政總裁一職。

另邊廂，李斯特城來季降至英冠，已故泰國商人維猜之子的主席徐盛源在球會官網發公開信，表示會一起分擔降班帶來的損失和痛苦，希望球隊下季團結一致，相信將來會重返英超。他透露收到球迷的辱罵或要求賣盤的訊息，同時也收到支持和鼓勵的內容，稱會承擔這個他人生中最大責任之一，繼續為球會付出一切。

至於英甲升班附加賽決賽，錫周三憑韋達斯於加時補時3分鐘絕殺，以1：0小勝下半場10人應戰的班士利，將聯同普利茅夫及葉士域治來季升上英冠。

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