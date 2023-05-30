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NBA東岸決賽︱熱火搶七戰作客大勝塞爾特人　史上第2支「黑八」闖總決賽 (15:33)

邁阿密熱火今日（30日）在東岸決賽搶七大戰有前鋒卡勒馬田扮演奇兵，作客以103：84大勝波士頓塞爾特人，闖6月2日展開的總決賽鬥丹佛金塊爭冠。熱火在今季NBA續寫「黑八奇蹟」，成為繼1999年紐約人後，歷來第2支殺入總決賽的8號種子球隊，有「季後賽先生」之稱的當家球星占美畢拿則以1票力壓卡勒馬田，榮膺東岸決賽最有價值球員（MVP）。

塞爾特人在這場生死戰出師不利，當家星將塔圖在開賽首個攻勢即扭傷左腳踝，相反熱火不論攻守亦有好表現，透過聯防迫使「綠軍」單節發生4次失誤，畢拿、馬田及史路斯聯手開火，助客軍首節領先22：15。熱火在次節延續強勢，加比雲昇、馬田、盧利在三分線外接連入球，半場以5成命中率轟入8球三分，擴大領先優勢至52：41。

塞爾特人下半場雖有戴歷韋特挺身而出，一度將分差縮窄至個位數，但熱火點點開花有5人得分上雙，包括馬田打出代表作，在此役16投11中轟入季後賽生涯最高的26分，以及摘下10個籃板，加上畢拿射入全場最高的28分，領軍以19分大勝塞爾特人，自2020年的「泡泡賽季」後再闖總決賽，將鬥金塊爭冠。至於塞爾特人未能改寫歷史，聯盟歷來151隊在季後賽落後0：3的球隊，無一翻盤。

值得一提的是，熱火在去年今日的東岸決賽搶七戰不敵塞爾特人，當時畢拿誓言捲土重來，「明（今）年遇到同樣狀况，我們會取得勝利」。這名33歲星將今季兌現承諾，帶領球以8號種子身分一路闖關。他憑在東岸決賽7場平均得24.7分、7.6籃板、6.1助攻的全能數據，在東岸決賽MVP票選中，以1票險勝隊友馬田獲獎。

有「季後賽先生」之稱的畢拿，賽後把勝利歸功團隊，並強調東岸冠軍並不是熱火的最終目標，會為生涯首冠而努力，「我們沒人會因此感到滿足，我們不只為了東岸冠軍而戰，而是為了贏得總冠軍」。至於從落選球員變成爭冠奇兵的馬田，賽後則說：「我會保持謙卑，但也必須好好享受這段過程。」

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