明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA︱塞爾特人明早東岸決賽搶七　MLB紅襪名宿撐撲熄熱火 (23:39)

波士頓塞爾特人在NBA東岸決賽連追3場，明早（30日）8時半在搶七戰主場硬撼邁阿密熱火，爭取成為聯盟史上首支在季後賽落後場數0：3，仍可絕地反勝的球隊。

塞爾特人vs.熱火  體通天下   周二早上08：30直播

NBA歷來共150隊在季後賽落後場數0：3，惟無一能夠翻盤，當中亦僅紐約人（1951年）、丹佛金塊（1994年）、波特蘭拓荒者（2003年）能將系列賽拖至搶七。若塞爾特人今日能在生死戰擊敗熱火，便能寫下歷史；勝方將晉級6月2日展開的總決賽，與金塊爭冠。

波士頓貴為體育之城，MLB紅襪隊曾於2004年美國聯盟冠軍賽連追4場，以4：3反勝紐約洋基，終於世界大賽封王。紅襪名宿奧提斯早前亦為「綠軍」打氣，「被對手領先3：0，你只有兩個選擇，放棄或是振作。在職業運動裏，你沒辦法放棄，就算沒辦法一次贏3場比賽，那就逐場慢慢來」。

另外，NBA球證劉易斯涉嫌違規，用社交媒體twitter公開回應聯盟判決問題，並且為自己和其他球證的吹判辯護。若調查屬實，他將接受紀律處分。

其他報道：英超｜普捷天奴落實執教車路士　保亞利讚是世界級主帥　林柏特嘆麾下不濟

其他報道：英足盃｜哥迪奧拿信夏蘭特決戰曼聯破入球荒　迪布尼基亞利殊魯賓戴亞斯因傷上陣成疑

其他報道：杭州亞運︱柔道港隊遣8將　梁寶心偕徐淑琪傷癒領軍　客席蒙古教練補短

相關字詞﹕體育 搶七 東岸決賽 熱火 塞爾特人 紐約洋基 紅襪隊 編輯推介

上 / 下一篇新聞