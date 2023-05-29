NBA︱塞爾特人明早東岸決賽搶七　MLB紅襪名宿撐撲熄熱火 (23:39)

塞爾特人vs.熱火 體通天下 周二早上08：30直播

NBA歷來共150隊在季後賽落後場數0：3，惟無一能夠翻盤，當中亦僅紐約人（1951年）、丹佛金塊（1994年）、波特蘭拓荒者（2003年）能將系列賽拖至搶七。若塞爾特人今日能在生死戰擊敗熱火，便能寫下歷史；勝方將晉級6月2日展開的總決賽，與金塊爭冠。

波士頓貴為體育之城，MLB紅襪隊曾於2004年美國聯盟冠軍賽連追4場，以4：3反勝紐約洋基，終於世界大賽封王。紅襪名宿奧提斯早前亦為「綠軍」打氣，「被對手領先3：0，你只有兩個選擇，放棄或是振作。在職業運動裏，你沒辦法放棄，就算沒辦法一次贏3場比賽，那就逐場慢慢來」。

另外，NBA球證劉易斯涉嫌違規，用社交媒體twitter公開回應聯盟判決問題，並且為自己和其他球證的吹判辯護。若調查屬實，他將接受紀律處分。

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