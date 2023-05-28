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港會七人賽｜和富大埔盃賽飲恨奪亞　阿士東維拉雙殺港超隊　奪隊史第7冠 (20:16)

港會七人賽今午（28日）煞科，港超球會和富大埔在盃賽4強互射12碼擊敗白禮頓，兩日內3度擊敗英超球隊青年軍，惟最終決賽3球不敵4強淘汰傑志的阿士東維拉，只能見證對方第7次奪冠。

和富大埔在盃賽4強上半場先被白禮頓攻入一球，但下半場憑鄭子森門前補射得手追和，雙方經過「4打4」的加時仍未能分勝負，最終大埔在互射12碼靠謝家榮撲出兩球贏4：2。儘管大埔晉級決賽，但巴西籍中堅加比爾因「趕飛機」返家鄉缺席決賽，「綠戰士」該仗有李家豪及雷仙奴被逐下，以0：3不敵阿士東維拉飲恨。

繼3月國際賽期後再入圍下月港足初選的謝家榮，談及4強兩撲極刑時說：「這些比賽無法做功課，但我有觀察對方助跑的姿勢和身體方向去『捉龍』，撲出12碼對門將來說是很興奮，加上球隊贏波，喜上加喜。」

傑志在另一場4強面對阿士東維拉，下半場早段被對手19歲中場愛德華路爾（Edward Rowe）先開紀錄。傑志下半場尾段有追平機會，查理史葛主射罰球，惟被守將護空門。最終傑志以0：1不敵阿士東維拉，盃賽4強止步。賽後主教練朱志光滿意球隊表現，「能打入4強算不錯，球季已完成，加上天氣這麼熱，樂見球員仍能保持心態去完成比賽」。而朱sir亦稱讚兩名首為傑志上陣的球員，「雖然陳俊樂很久沒比賽，但很快找到狀態，且他的體能亦很好。至於門將艾尼卡爾買合木提的反應不錯，惟用波需再改善」。

另外港足U22則在碟賽4強不敵格拉斯哥流浪。格流其後亦成功在決賽，以1：0擊敗新加坡足球會捧走冠軍；盾賽冠軍則由紐卡素奪得。由多名港超球員領銜的禾辛特男童會則成功衛冕名人賽盃賽冠軍。至於PFA花旗明星隊在名人賽碟賽決賽1：0小勝有李斯特城名宿丹尼森遜在陣的九龍木球會封王。

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