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話題｜回顧英超初哥盧頓波折重重31載 (23:08)

盧頓昨在英超附加賽擊敗高雲地利後，來季將升上英超作戰，是球隊繼1991/92球季從末代英甲降班後，再次重返頂級聯賽作戰，同樣亦是球隊首次在英超出戰。就讓我們來回顧這21年，這支1885年成立的老牌球會經歷了甚麽。

在1991/92年球季從末代英甲降級前，其實盧頓的成績並不差，他們在英甲征戰十載，更在1988年聯賽盃決賽以3：2擊敗阿仙奴，贏得球會唯一頂級盃賽冠軍。但降班後，盧頓經歷了一段起伏不定的動盪時期，1992/93年球季，盧頓在新建立的英甲（現英冠）中排名第20。 球隊在隨後幾個賽季中繼續掙扎，終在1995/96年球季他們排第24名，需降至英乙（現英甲）。在英乙浮浮沉沉5個球季，再於2001/02年球季降至英丙（現英乙）。這亦是盧頓史上第二次在1個世紀內從頂級聯賽降至最低級別聯賽，對上一次是在1959/60年球季在英甲，到1965/66年球季在英丁。

2000年代初，盧頓曾現曙光。在降至英丙的第一個賽季，盧頓便以亞軍姿態升上英乙，並在英乙改名成英甲的第一季，即2004/05年球季，奪得升上英冠的資格。但好景不常，盧頓在2006/07年球季護級失敗，翌季在更因財政問題被扣10分，再次降落英乙作賽。

2008/09年的英乙球季，有4支球隊季前因財政問題，包括洛達咸及般尼茅夫被扣17分、達靈頓（Darlington FC）被扣10分，而盧頓更被扣30分。最終盧頓回天乏術，包尾降班，球隊首次在非聯賽作戰。

接下來幾個球季，盧頓在非聯賽苦苦掙扎，直至2013/14年球季奪冠重返職業聯賽的英乙。球隊的成功建立在強大的防守基礎，球隊在46場聯賽中了35球。而前鋒格雷（Andre Gray）當季一共入了30球。

重返英乙後，盧頓2016/17年球季換上尼敦鍾斯（Nathan Jones），球隊成績不斷進步。鍾斯接任後，球隊以聯賽第4名成績躋身升班附加賽，惟最後不敵黑池。然而翌季盧頓以聯賽亞軍直升英甲，並於2018/19年球季於英甲封王，兩年內升兩級。

升上英冠後，盧頓花了兩個球季適應強度，最終在上季以6名完成，惜在附加賽不敵哈特斯菲爾德，無緣升班。今季捲土重來的盧頓，在11月傳來悲訊，領隊尼敦鍾斯被修咸頓挖角，球隊最終換上洛愛華士（Rob Edwards）。值得一提的是，這名威爾斯籍領隊於2019年時任狼隊U23青年軍主教練時，曾在將軍澳足球訓練中心（FTC）作分享。

回歸到盧頓，「塞翁失馬，焉知非福」。球隊在換帥後的26場比賽中只輸兩場，最終46戰21勝17和8負，排第三完成球季，在升班附加賽先斬新特蘭後殺高雲地利，成功升上英超，更成為首支曾在非聯賽比賽後而升上英超的球隊。

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